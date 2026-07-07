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Solo queda una llave por definir: Revisa el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

En total, ya hay tres cruces confirmados en la ronda de los ocho mejores, y este martes, se conocerán a los dos últimos equipos que timbrarán su paso a esta etapa.

Leonardo Medina
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Solo queda una llave por definir: Revisa el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

Dos nuevas selecciones sellaron su clasificación este lunes a los cuartos de final del Mundial 2026, lo que elevó a tres el número de cruces confirmados en la ronda de los ocho mejores. 

Por un lado, España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final y timbró su paso a la siguiente ronda. 

Su rival en esta etapa será Bélgica, elenco que este lunes goleó con un contundente 4-1 al anfitrión EEUU.

Las otras dos llaves definidas son Francia vs. Marruecos, y Noruega vs. Inglaterra

Finalmente, este martes se conocerán a los dos últimos equipos que avanzarán a cuartos de final. Esto se zanjará con los duelos de Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

En tanto, la programación de los cuartos de final será la siguiente:

Jueves 9 de julio

  • Francia vs. Marruecos. 16:00 horas. Gilette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

  • España vs. Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

  • Noruega vs. Inglaterra. 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami
  • Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

El cuadro del Mundial 2026:

El cuadro del Mundial 2026
FIFA
Source Texto: La Nación/Foto: ABC/X
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