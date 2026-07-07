Solo queda una llave por definir: Revisa el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026

Dos nuevas selecciones sellaron su clasificación este lunes a los cuartos de final del Mundial 2026, lo que elevó a tres el número de cruces confirmados en la ronda de los ocho mejores.

Por un lado, España venció 1-0 a Portugal en los octavos de final y timbró su paso a la siguiente ronda.

Su rival en esta etapa será Bélgica, elenco que este lunes goleó con un contundente 4-1 al anfitrión EEUU.

Las otras dos llaves definidas son Francia vs. Marruecos, y Noruega vs. Inglaterra.

Finalmente, este martes se conocerán a los dos últimos equipos que avanzarán a cuartos de final. Esto se zanjará con los duelos de Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

En tanto, la programación de los cuartos de final será la siguiente:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos. 16:00 horas. Gilette Stadium, Foxborough

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica. 15:00 horas. SoFi Stadium, Los Angeles

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra. 17:00 horas. Hard Rock Stadium, Miami

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia. 21:00 horas. Arrowhead Stadium, Kansas City

El cuadro del Mundial 2026: