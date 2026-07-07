Se cierran los octavos de final: Programación y dónde ver los partidos de este martes en el Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 llegarán a su fin este martes 7 de julio, con los últimos dos partidos de la ronda de los 16 mejores.

Argentina y Colombia, los únicos dos sudamericanos que quedan en competencia, jugarán en esta jornada sus respectivos duelos, buscando instalarse en los cuartos de final.

El primero en ver acción será el combinado trasandino. La Albiceleste se enfrentará a Egipto en Atlanta, desde las 12:00 horas de nuestro país.

Luego, a las 16:00 horas, el elenco cafetero se medirá con Suiza en Vancouver, Canadá.

Consignar que los ganadores de ambos encuentros jugarán entre sí en los cuartos de final de la cita planetaria.

Programación y dónde ver: