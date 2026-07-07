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Fallece a los 37 años Lauren Bennett, cantante de “Party Rock Anthem” y de G.R.L.

La noticia fue dada a conocer por sus excompañeras Paula van Oppen, Natasha Slayton y Emmalyn Estrada, quienes compartieron un emotivo mensaje en redes sociales. Hasta ahora, no se han informado las causas de su fallecimiento.

Eduardo Córdova
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Fallece a los 37 años Lauren Bennett, cantante de “Party Rock Anthem” y de G.R.L.

La cantante británica Lauren Bennett murió a los 37 años, según confirmó el grupo G.R.L., del que fue integrante. La artista alcanzó fama internacional por su participación en el éxito “Party Rock Anthem” junto a LMFAO.

La noticia fue dada a conocer por sus excompañeras Paula van Oppen, Natasha Slayton y Emmalyn Estrada, quienes compartieron un emotivo mensaje en redes sociales. Hasta ahora, no se han informado las causas de su fallecimiento.

En el comunicado, las integrantes de G.R.L. expresaron: “Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren”.

Luego, agregaron: “Nuestros corazones están rotos y no podemos expresar cuánto significó para nosotras. Atesoraremos para siempre el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas; la extrañaremos profundamente y la amaremos siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Lauren Bennett alcanzó reconocimiento mundial en 2011 gracias a su colaboración en “Party Rock Anthem”, uno de los mayores éxitos de LMFAO. La canción lideró las listas de popularidad en distintos países y se convirtió en un fenómeno global.

Antes de integrar G.R.L., la cantante también formó parte del grupo Paradiso Girls. Además, colaboró con artistas como will.i.am y CeeLo Green a lo largo de su carrera.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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