El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa su intención de anexar Groenlandia durante su participación en la cumbre de la OTAN realizada en Ankara. En una comparecencia junto al mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, el líder estadounidense lanzó una advertencia a Dinamarca y volvió a cuestionar el compromiso defensivo de Washington con Europa.