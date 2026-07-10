Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres donde puedes comer sin límite de tiempo

Si todavía no sabes qué hacer en Santiago, una excelente alternativa es visitar alguno de los tenedores libres que permiten comer sin límite de tiempo.

Estos restaurantes ofrecen una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales, desde carnes a la parrilla, sushi y mariscos hasta gastronomía peruana, comida china, pastas y postres, para que disfrutes sin apuros junto a familiares o amigos en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con gastronomía internacional y promociones especiales

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre donde puedas comer sin límite de tiempo, Ruta de la Seda ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales. Su propuesta incluye estaciones de sushi, mariscos, carnes, comida china, gastronomía peruana, pastas, dumplings, gyozas, baos, ramen y distintos cortes de carne, además de una selección de postres, helados y frutas para finalizar la experiencia.

El restaurante también cuenta con promociones especiales durante todo el año. Quienes se titularon de educación superior en 2025 o 2026 pueden acceder a un buffet gratuito al asistir junto a cuatro adultos que paguen su consumo, mientras que los cumpleañeros pueden hacer válido su beneficio en cualquier día del mes de su cumpleaños, ideal para celebrar con familiares o amigos.

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Olivo Limón ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones peruanas, nacionales e internacionales. En su carta encontrarás ceviches, causas, leche de tigre, mariscos, ensaladas, pastas, chaufa, ají de gallina, carnes a la parrilla y distintos cortes de carne, además de postres y otras preparaciones para complementar la experiencia gastronómica.

El local también dispone de amplios salones para celebraciones familiares, cumpleaños, matrimonios, reuniones y eventos, con reservas para grupos de 10 personas o más. Además, cuenta con promociones especiales para cumpleañeros, recién casados y recién titulados, quienes pueden acceder a beneficios exclusivos para celebrar en un buffet sin límite de tiempo.

Qué hacer en Santiago: buffets sin límite de tiempo para disfrutar en compañía

El Gordito restaurant

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina, Región Metropolitana.

Su buffet reúne una amplia variedad de preparaciones, entre ellas sushi, ceviches, carnes a la parrilla, mariscos, comida peruana, gastronomía china, pastas, platos calientes, ensaladas y frituras, además de postres con tortas, frutas y una máquina de helado soft.

Uno de sus principales atractivos es la promoción que permite que un niño de hasta 12 años coma gratis de lunes a viernes por cada adulto que pague el buffet. El restaurante también ofrece beneficios para cumpleañeros, convirtiéndose en una excelente opción para disfrutar sin apuros y repetir todas las veces que quieras.

Casa Valerio Tenedor Libre

Dirección: Av. Larraín 6580, La Reina, Región Metropolitana.

Su propuesta incluye ceviches, lomo saltado, ají de gallina, carnes a la parrilla, salmón, pulpo, sushi, pastas, ensaladas, frituras, papas fritas y distintos platos calientes y mucho más, además de una estación de postres.

El restaurante también cuenta con promociones especiales, los cumpleañeros pueden acceder a un buffet gratuito el mismo día de su cumpleaños al asistir con al menos un acompañante que pague el buffet. Además, los fines de semana ofrece promociones para dos personas en horario vespertino, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar de una comida sin límite de tiempo junto a familiares o amigos, por si buscas qué hacer en Santiago.

VACA & VACO

Dirección: Av. La Florida 7297, Esq. Walker Martinez, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre donde puedas comer sin límite de tiempo, Vaca & Vaco ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales. Su propuesta incluye carnes a la parrilla preparadas al momento, sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y gastronomía peruana, además de postres con tortas, helados y otras opciones dulces.

El restaurante también cuenta con promociones para cumpleañeros, quienes pueden acceder a un buffet gratuito cumpliendo las condiciones establecidas por el local. Su buffet está pensado para disfrutar sin apuros, permitiendo repetir las veces que quieras.