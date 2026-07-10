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Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres donde puedes comer sin límite de tiempo

Descubre los tenedores libres de Santiago donde podrás disfrutar de un buffet sin límite de tiempo, con una amplia variedad de platos, promociones especiales y opciones para toda la familia.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres donde puedes comer sin límite de tiempo

Si todavía no sabes qué hacer en Santiago, una excelente alternativa es visitar alguno de los tenedores libres que permiten comer sin límite de tiempo.

Estos restaurantes ofrecen una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales, desde carnes a la parrilla, sushi y mariscos hasta gastronomía peruana, comida china, pastas y postres, para que disfrutes sin apuros junto a familiares o amigos en la Región Metropolitana.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con gastronomía internacional y promociones especiales

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre donde puedas comer sin límite de tiempo, Ruta de la Seda ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales. Su propuesta incluye estaciones de sushi, mariscos, carnes, comida china, gastronomía peruana, pastas, dumplings, gyozas, baos, ramen y distintos cortes de carne, además de una selección de postres, helados y frutas para finalizar la experiencia.

El restaurante también cuenta con promociones especiales durante todo el año. Quienes se titularon de educación superior en 2025 o 2026 pueden acceder a un buffet gratuito al asistir junto a cuatro adultos que paguen su consumo, mientras que los cumpleañeros pueden hacer válido su beneficio en cualquier día del mes de su cumpleaños, ideal para celebrar con familiares o amigos.

@foodlikechile

#tenedorlibre #ramen #dumplings #cumpleaños #maipu

♬ Hell N Back (feat. Summer Walker) – Bakar

Olivo Limón  

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Olivo Limón ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones peruanas, nacionales e internacionales. En su carta encontrarás ceviches, causas, leche de tigre, mariscos, ensaladas, pastas, chaufa, ají de gallina, carnes a la parrilla y distintos cortes de carne, además de postres y otras preparaciones para complementar la experiencia gastronómica.

El local también dispone de amplios salones para celebraciones familiares, cumpleaños, matrimonios, reuniones y eventos, con reservas para grupos de 10 personas o más. Además, cuenta con promociones especiales para cumpleañeros, recién casados y recién titulados, quienes pueden acceder a beneficios exclusivos para celebrar en un buffet sin límite de tiempo.

@vacayvacoindependencia

Buffet peruano y sin límite de tiempo. #peruanosenchile🇵🇪🇨🇱 #olivolimonindependencia #chifaperuano #buffet #tenedorlibre

♬ sonido original – vaca y vaco independencia

Qué hacer en Santiago: buffets sin límite de tiempo para disfrutar en compañía

El Gordito restaurant 

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina, Región Metropolitana.

Su buffet reúne una amplia variedad de preparaciones, entre ellas sushi, ceviches, carnes a la parrilla, mariscos, comida peruana, gastronomía china, pastas, platos calientes, ensaladas y frituras, además de postres con tortas, frutas y una máquina de helado soft.

Uno de sus principales atractivos es la promoción que permite que un niño de hasta 12 años coma gratis de lunes a viernes por cada adulto que pague el buffet. El restaurante también ofrece beneficios para cumpleañeros, convirtiéndose en una excelente opción para disfrutar sin apuros y repetir todas las veces que quieras.

Casa Valerio Tenedor Libre

Dirección: Av. Larraín 6580, La Reina, Región Metropolitana.

Su propuesta incluye ceviches, lomo saltado, ají de gallina, carnes a la parrilla, salmón, pulpo, sushi, pastas, ensaladas, frituras, papas fritas y distintos platos calientes y mucho más, además de una estación de postres.

El restaurante también cuenta con promociones especiales, los cumpleañeros pueden acceder a un buffet gratuito el mismo día de su cumpleaños al asistir con al menos un acompañante que pague el buffet. Además, los fines de semana ofrece promociones para dos personas en horario vespertino, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar de una comida sin límite de tiempo junto a familiares o amigos, por si buscas qué hacer en Santiago.

@judith.mj

Tenedor libre SIN LÍMITE ⏰ @casavaleriotenedorlibre se encuentra en la comuna de La Reina 📍 🚘 Tiene aestacionamienti privado • Lunes a sábado de 12:30 a 00:00 hrs. • Domingos de 12:30 hasta las 23:00 hrs. VALOR DEL BUFFET 💵 Lunes a Viernes Adultos: $16.900 Niños: $8.900 (de 4 a 10 años). 💵 Sábados y Domingos Adultos: $22.900 Niños: $10.900 (de 4 a 10 años). • No incluye bebestibles #tenedolibre #santiago #chile #santiagodechile #comidaperuana #foodie #datos #panoramas #fyo #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii🦋

♬ sonido original – Judith Miranda

VACA & VACO

Dirección: Av. La Florida 7297, Esq. Walker Martinez, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre donde puedas comer sin límite de tiempo, Vaca & Vaco ofrece un buffet con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales. Su propuesta incluye carnes a la parrilla preparadas al momento, sushi, ceviches, mariscos, pastas, ensaladas, platos calientes y gastronomía peruana, además de postres con tortas, helados y otras opciones dulces.

El restaurante también cuenta con promociones para cumpleañeros, quienes pueden acceder a un buffet gratuito cumpliendo las condiciones establecidas por el local. Su buffet está pensado para disfrutar sin apuros, permitiendo repetir las veces que quieras.

@vacavaco.laflorida

Aquí no te miran feo… y no hay límite de tiempo 😮‍🔥 Come TODO lo que quieras, las veces que quieras 🍣🥩🍰 📍Avenida la Florida 7297 #tenedorlibre #tenedorlibresantiago #carnesalaparrilla #laflorida #buffet

♬ sonido original – vaca y vaco La Florida
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram: VACA & VACO La Florida
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