Tras la salida de Roberto Martínez: Portugal confirma a Jorge Jesus como su nuevo DT

Luego de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026, al caer por 1-0 el pasado lunes ante España en octavos de final, el DT Roberto Martínez confirmó su salida del equipo, apuntando al fin de su ciclo.

Y ahora, cuatro días después, el combinado luso sorprendió al oficializar a su nuevo entrenador.

Mediante sus redes sociales, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció la llegada del técnico Jorge Jesus.

“Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la selección nacional, mister Jorge Jesus”, manifestaron desde la Federación.

Jesus, estratega portugués de 71 años, viene de dirigir con éxito en la liga de Arabia Saudita. La temporada pasada fue campeón con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y antes, en 2024, lo había logrado con el Al Hilal.

Asimismo, en su país dirigió al Benfica, Sporting, Braga, Belenenses y el Estrela da Amadora.

También, estuvo al mando del Fenerbahçe en Turquía y Flamengo en Brasil, donde conquistó la Copa Libertadores.