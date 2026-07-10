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Gabriela Rodríguez presenta “El arte de sanar”, un viaje hacia la transformación a través de la psicomagia, tarot y metagenealogía

Reconocida como uno de los principales referentes de la psicomagia y la metagenealogía en el mundo hispanohablante, la autora comparte décadas de aprendizaje y experiencia en una obra que invita a descubrir el poder sanador del mundo simbólico.

Patricia Schüller Gamboa
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Gabriela Rodríguez presenta “El arte de sanar”, un viaje hacia la transformación a través de la psicomagia, tarot y metagenealogía

Tras más de treinta años dedicada al estudio y la práctica de la psicomagia, la metagenealogía y las tradiciones ancestrales de sanaciónGabriela Rodríguez acaba de publicar “El arte de sanar” (Roca Editorial). Un libro en el que reúne su experiencia vital y profesional para acompañar a los lectores en un proceso de transformación profunda.

Reconocida como uno de los principales referentes de la psicomagia y la metagenealogía en el mundo hispanohablante, Rodríguez comparte décadas de aprendizaje y experiencia en una obra que invita a descubrir el poder sanador del mundo simbólico.

Formada inicialmente en Diseño Teatral en la Universidad de Chile, su búsqueda la llevó a estudiar el simbolismo, el tarot, la astrología, el análisis de los sueños. Y las tradiciones chamánicas junto a maestros de distintos países.

Su encuentro con Alejandro Jodorowsky marcaría un antes y un después. Durante más de dos décadas colaboró estrechamente con él. Convirtiéndose en la única chilena autorizada por el creador de la psicomagia para continuar y desarrollar esta disciplina.

Su vocación como curandera urbana

En “El arte de sanar” la autora comparte por primera vez el recorrido personal que la llevó a descubrir su vocación como curandera urbana. A través de relatos autobiográficos, experiencias iniciáticas y reflexiones sobre el inconsciente, propone una mirada en la que la verdadera sanación no se limita al cuerpo. Sino que integra la dimensión espiritual, emocional y familiar de cada persona.

La obra explora cómo herramientas como el tarot, la psicomagia y la metagenealogía pueden convertirse en caminos para comprender los patrones heredados. Resignificar experiencias traumáticas y abrir nuevas posibilidades de crecimiento. En este proceso, el arte y la creatividad adquieren un papel central como vehículos capaces de transformar aquello que permanece oculto en la historia personal y familiar.

Consultas y talleres en el extranjero

Actualmente Rodríguez realiza consultas y talleres en Chile, Argentina, Perú, México, Italia y España, además de impulsar PsicoTeatro Mágico, un innovador proyecto de terapia colectiva que utiliza la representación teatral como herramienta de sanación social. Su trabajo ha convertido a la autora en una voz de referencia para miles de personas interesadas en el desarrollo personal y el lenguaje simbólico.

Con esta nueva edición revisada de “El arte de sanar”, Roca Editorial recupera una obra que reúne el conocimiento y la experiencia de una de las figuras más influyentes de la psicomagia contemporánea, ofreciendo a los lectores una invitación a comprender que sanar también implica transformar la relación con nuestra historia, nuestro linaje y nosotros mismos.

La autora estudió Diseño Teatral en la Universidad de Chile. Las lecturas de Jung la llevaron al mundo de lo simbólico. Estudió tarot, astrología, el análisis de los sueños, la mitología, las religiones y más. Su búsqueda la conectó con importantes maestros como Adriana Manríquez en Chile, Alejandro Jahuanchi, un gran chamán de la selva peruana, y Alejandro Jodorowsky, quien sería su padre espiritual .

Durante veinticinco años trabajó y colaboró con él en el ámbito de la psicogenealogía y la psicomagia, a lo que se ha dedicado desde entonces. Realiza talleres grupales y consultas personales tanto en Chile, como Argentina, Perú, México, Italia y España. Además, realiza un proyecto de terapia colectiva que ha llamado PsicoTeatro Mágico, donde, en compañía de actores y colaboradores, teatraliza actos psicomágicos para abrir espacios de sanación social.

Libro

Título: El arte de sanar      
Autora: Gabriela Rodríguez
Sello: Roca editorial
Págs.: 180
P.V.P.: $20.000

Source Texto: La Nación/Fotos: Cedidas
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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