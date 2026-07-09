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Universidad de Chile lidera adjudicación de Becas de Magíster para Funcionarios y Funcionarias del Sector Público 2026

El programa con mayor número de seleccionados fue el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con seis adjudicaciones. Le siguen el Magíster en Análisis Económico de la Facultad de Economía y Negocios, y el Magíster en Derecho de la Facultad de Derecho, con dos becas cada uno.

Patricia Schüller Gamboa
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Universidad de Chile lidera adjudicación de Becas de Magíster para Funcionarios y Funcionarias del Sector Público 2026

La Universidad de Chile se posicionó como la institución con el mayor número de postulaciones seleccionadas en el Concurso de Becas de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público 2026 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Alcanzando el 37% de todas las adjudicaciones.

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) informó que 60 de un total de 335 postulantes obtuvieron la beca. De ellos, 22 cursarán su magíster en la Universidad de Chile. Este resultado refleja la amplitud y calidad de la oferta académica de la Casa de Bello, así como su compromiso con la formación de profesionales altamente calificados para la gestión pública. Las adjudicaciones se distribuyen en 15 programas, pertenecientes a distintas áreas del conocimiento.

El programa con mayor número de seleccionados fue el Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con seis adjudicaciones. Le siguen el Magíster en Análisis Económico de la Facultad de Economía y Negocios, y el Magíster en Derecho de la Facultad de Derecho, con dos becas cada uno.

Asimismo, hubo adjudicaciones en los programas de Administración de Salud, Arqueología, Bioestadística, Ciencias Animales y Veterinarias, Ciencias de la Fonoaudiología, Finanzas, Gestión y Planificación Ambiental, Gobierno y Gerencia Pública, Informática Médica, Investigación en Educación, Ocupación y Terapia Ocupacional y Salud Pública.

Rectora: “Nos alegra que profesionales del Estado nos elijan para continuar sus estudios”

La rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, sostuvo que “es una gran satisfacción ser la universidad líder en la adjudicación de las becas ANID para funcionarias y funcionarios públicosNos alegra que profesionales del Estado nos elijan para continuar sus estudios y perfeccionarse con el fin de servir mejor a Chile. Es también un reconocimiento a la calidad de nuestros programas de magíster, que abarcan todas las áreas del saber y entregan herramientas concretas para un mejor desempeño en las distintas reparticiones públicas”. 

La vicerrectora de Asuntos Académicos, Dra. Ulrike Kemmerling, dijo que “es un orgullo que hayan elegido en primer lugar a la Universidad de Chile, pues da cuenta de que los programas de Magíster escogidos son justamente aquellos programas, pensando en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Facultad de Derecho y la Facultad de Economía y Negocios, que están estrechamente ligados a la gestión pública (…).

Carlos Álvarez, coordinador académico del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la U. de Chile, programa que recibirá al 10% del total de becarios a nivel nacional, señaló que “la adjudicación de la Beca ANID constituye un reconocimiento a la excelencia académica, compromiso con el servicio público y potencial de liderazgo de los y las estudiantes, al mismo tiempo reafirma el posicionamiento del MGPP como un programa de referencia en la formación de profesionales para la gestión pública en Chile”. 

Programas seleccionados:

  1.  Magíster en Gestión y Políticas Públicas
  2. Magíster en Análisis Económico
  3. Magíster en Derecho (con y sin mención)
  4. Magíster en Administración de Salud
  5. Magíster en Arqueología
  6. Magíster en Bioestadística
  7. Magíster en Ciencias Animales y Veterinarias
  8. Magíster en Ciencias de la Fonoaudiología
  9. Magíster en Finanzas
  10. Magíster en Gestión y Planificación Ambiental
  11. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública
  12. Magíster en Informática Médica
  13. Magíster en Investigación en Educación
  14. Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional
  15. Magíster en Salud Pública

Número de becas por programa:

  • Magíster en Gestión y Políticas Públicas: 6
  • Magíster en Análisis Económico: 2
  • Magíster en Derecho (con y sin mención): 2
  • Los 12 programas restantes: 1 selección cada uno. 
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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