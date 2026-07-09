Francia derrotó con claridad a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026

Francia, a paso firme, continúa demostrando su favoritismo en el Mundial 2026. “Les Bleus” vencieron con claridad a Marruecos por 2-0 este jueves y se convirtieron en los primeros semifinalistas de la cita planetaria.

El conjunto galo comenzó controlando desde un inicio en el Gillette Stadium, buscando aproximarse al arco rival. Los africanos, en cambio, esperaban ordenados y apostaban a generar daño con sus transiciones rápidas.

Yassine Bounou, portero marroquí, se fue convirtiendo en figura desde los primeros minutos, conteniendo un tiro de Kylian Mbappé y un cabezazo de Dayot Upamecano (4’).

Los europeos, que seguían con el dominio del balón, tuvieron una oportunidad de oro a los 25’ minutos. El árbitro argentino Facundo Tello cobró penal por una falta de Noussair Mazraoui a Mbappé dentro del área.

El propio delantero del Real Madrid fue el encargado de ejecutar el lanzamiento. Sin embargo, Bounou adivinó el lado y se lució nuevamente al atajar (28’).

Los dirigidos por Didier Deschamps tuvieron más chances de abrir el marcador, arrinconando a los “Leones del Atlas” en su propio campo.

Pero el portero del Al-Hilal siguió a gran nivel para salvar a su equipo. A los 35’, contuvo un remate de Désiré Doué y, casi al cierre del primer tiempo, rozó con los dedos un potente disparo de Lucas Digne, que terminó impactando en el travesaño.

Marruecos mostró otra actitud al comienzo del segundo tiempo, empezando a tener mayor posesión. No obstante, Francia no bajó la intensidad, y terminó encontrando su recompensa a los 60’.

Mbappé capturó un balón por izquierda, se perfiló desde la entrada del área y anotó el 1-0 con un tiro ajustado, venciendo finalmente a Bounou. El crack francés igualó con 8 tantos a Lionel Messi como goleador del torneo, y con 20, quedó a 1 de la “Pulga” como el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Seis minutos después, Ousmane Dembélé avanzó por el centro sin mayor oposición y se acomodó para rematar de derecha, convirtiendo el segundo (66’).

Marruecos se acercó al arco de Mike Maignan en los últimos minutos, pero los franceses tampoco renunciaron a buscar el tercero. Finalmente, el marcador no se movió y Mbappé y compañía sellaron su clasificación.

De esta manera, Francia se instaló en la ronda de los cuatro mejores y conserva su invicto, al haber ganado sus seis partidos en el torneo. Además, mantiene la ilusión de alcanzar su tercera final en un Mundial de manera consecutiva.

Ahora, el conjunto galo espera en semis al ganador del partido entre España y Bélgica. Dicho encuentro se disputará este viernes, a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Los goles:

¡¡PERO POR FAVOR, KIKI!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. MARRUECOS!



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