Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres con postres, helados, tortas y mucho más

Si eres fanático de los postres y no sabes qué hacer en Santiago, la capital cuenta con varios tenedores libres donde podrás disfrutar de waffles, tortas, helados, frutas, mousses, fondue de chocolate y muchas otras preparaciones dulces.

Ya sea para una salida con amigos, en pareja o en familia, estos buffets combinan una amplia variedad de postres con opciones saladas para vivir una experiencia gastronómica completa.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con waffles, helados y postres

Mezclados

Dirección: Dardignac 63, Recoleta, Barrio Bellavista, Región Metropolitana.

Su propuesta incluye waffles personalizables, fondue de chocolate, frutillas con crema y una amplia selección de postres, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes quieren probar distintos sabores en una sola visita.

Además del tenedor libre, el local cuenta con una carta de shakes, croissants, brunch y opciones saladas para complementar la experiencia. También acepta medios de pago como Junaeb, Pluxee y Edenred, facilitando el acceso a quienes buscan un panorama dulce diferente en Santiago.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre con una amplia variedad de postres, Foodlays cuenta con una estación dulce que incluye variedad de tortas, flan, jalea, frutas de temporada y otros postres para terminar la comida.

Además de los postres, este tenedor libre reúne gastronomía chilena, peruana, china y asiática, con estaciones de carnes, pescados, mariscos, sushi, ensaladas y platos calientes preparados por chefs especializados.

Qué hacer en Santiago: buffets con estaciones de postres y gastronomía internacional

Ok Panda

Dirección: Ismael Valdés Vergara 836, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de un tenedor libre con una amplia variedad de postres, Ok Panda ofrece un buffet que incluye tortas de distintos sabores, kuchenes, pie de limón, jalea, frutas frescas, helados y otros postres para complementar la experiencia. Su propuesta reúne más de 100 preparaciones, permitiendo combinar opciones dulces y saladas durante la visita.

Además de su estación de postres, el restaurante cuenta con una gran variedad de platos calientes, sushi, ceviches, pizzas, ensaladas y otras preparaciones internacionales, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar de un buffet con opciones para todos los gustos.

Pachamama

Dirección: Antonio Varas 2207, 7750000 Ñuñoa, Región Metropolitana

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre con una gran variedad de postres, Pachamama Tenedor Libre cuenta con una estación dulce que incluye tortas de distintos sabores, tiramisú, leche asada, mousse, helados, frutas frescas y otros postres para complementar la experiencia gastronómica. Su buffet permite disfrutar de preparaciones dulces junto a una amplia selección de platos peruanos e internacionales.

Además de los postres, el restaurante ofrece estaciones de ceviches, causas, lomo saltado, ají de gallina, carnes preparadas al momento, ensaladas y diferentes platos calientes.