Boric a Kast: “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este jueves en el Museo Histórico Nacional la ceremonia de conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

Estuvieron presentes los exmandatarios, Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de la viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel y el hijo del expresidente Patricio Aylwin, Miguel Aylwin.



Según consignó Emol, en las dependencias de lo que fue la primera sede de gobierno, los expresidentes y sus familiares entregaron palabras a raíz del Bicentenario de la institución.



En la ocasión Boric dirigió un mensaje a Kast. “Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile; nos une profundamente Chile”.

Confesó además que “tal como le expresé en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año, durante el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera”.

Boric destacó la instancia reparando que en la región y el mundo, “quienes representan ideas opuestas muchas veces no pueden verse. No asisten el cambio de mando de uno o de otro. No reconocen el resultado de las elecciones cuando gana alguien que no es de sus ideas. Y por eso esta invitación creo que tiene un valor mucho más profundo”.

Ceremonia de juramento a la bandera

Kast encabezó en esta jornada el acto central de la ceremonia de Juramento a la Bandera, realizado en la Plaza de la Ciudadanía-

La conmemoración que se replicó de manera simultánea en distintas plazas de armas a lo largo del país.

Según consignó 24Horas, la actividad comenzó a las 11:00 horas y reunió a diversas autoridades nacionales. En total, 2.552 militares prestaron juramento a la bandera, reafirmando el compromiso de defender a la patria.

Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia fue la llegada del Mandatario, quien ingresó a la Plaza de la Ciudadanía a bordo de un jeep militar, desfilando frente a las tropas formadas para la ocasión.

La ceremonia de este año coincidió, además, con la conmemoración del bicentenario de la Presidencia de la República.

Cabe recordar que la instancia volvió al frontis de La Moneda tras el 2017.