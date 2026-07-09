Qué hacer en Santiago: los buffets con mayor variedad de platos para comer sin límites

Si buscas qué hacer en Santiago y disfrutas probar distintos sabores en una sola visita, algunos tenedores libres de la capital destacan por la enorme variedad de preparaciones que ofrecen.

Desde estaciones de sushi y comida china hasta gastronomía peruana, carnes, mariscos y postres, estos buffets reúnen decenas e incluso más de un centenar de opciones para todos los gustos.

A continuación, conoce algunos de los buffets con mayor variedad de platos en Santiago.

Qué hacer en Santiago: buffets con más de 100 preparaciones

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Considerado uno de los tenedores libres más grandes de Santiago, Ok Panda ofrece más de 100 preparaciones distribuidas entre sushi, pizzas, ceviches, carnes, mariscos, ensaladas, platos calientes y postres. Además, permite permanecer hasta tres horas en el buffet, lo que facilita recorrer sus distintas estaciones con tranquilidad.

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays reúne gastronomía peruana, china y chilena en un mismo buffet. Según el restaurante, cuenta con más de 150 opciones entre platos calientes, sushi, carnes a la parrilla, mariscos, ensaladas, frituras asiáticas, gyozas y postres, convirtiéndose en una de las propuestas más completas de la capital.

Qué hacer en Santiago: buffets con una amplia propuesta gastronómica

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es uno de los clásicos tenedores libres de Santiago. Aunque no publica una cifra oficial de preparaciones, su buffet incluye una extensa selección de comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos, ensaladas, platos calientes y postres, siendo uno de los locales con mayor variedad según sus clientes.

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Especializado en gastronomía peruana, Perú Mágico ofrece un buffet con ceviches, causas, pescados, mariscos, carnes a la parrilla, platos criollos, ensaladas y postres. La diversidad de su carta lo ha convertido en uno de los tenedores libres peruanos más reconocidos de Santiago.

Somos Perú Buffet

Dirección: Avenida Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet completa esta selección con una amplia oferta de cocina peruana. En su buffet es posible encontrar ceviches, arroz chaufa, lomo saltado, ají de gallina, pescados, mariscos, carnes, entradas y postres, ofreciendo una experiencia ideal para quienes buscan variedad en un solo lugar.

Una alternativa para quienes disfrutan probar de todo

Si eres de los que prefieren recorrer distintas estaciones antes de decidir qué comer, estos buffets son una excelente alternativa. Desde propuestas internacionales hasta especialidades peruanas, todos destacan por ofrecer una amplia variedad de preparaciones para disfrutar sin límites en Santiago.