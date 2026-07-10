Al menos seis viviendas fueron afectadas por incendio en Cerro Navia: hay cortes de tránsito

Un grave incendio afecta la mañana de este viernes a al menos seis viviendas en la comuna de Cerro Navia. La emergencia se registra en la intersección de Puerto Aysén con Sara Gajardo, donde trabajan intensamente equipos de Bomberos.

Bomberos de Quinta Normal despachó ocho unidades al lugar y declaró una segunda alarma de incendio debido a la magnitud del siniestro y la rápida propagación de las llamas..

En un comienzo se informó que tres viviendas habían resultado afectadas. Sin embargo, el fuego se extendió rápidamente y alcanzó otras tres casas, todas construidas con material ligero.

A raíz de la emergencia, se suspendió el tránsito en la intersección de Puerto Aysén con Sara Gajardo. Esto, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El seremi de Seguridad Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, señaló a Radio Biobío que “según información comunicada por el comandante de Bomberos de las compañías que se encuentran trabajando en el lugar son seis las casas afectadas producto del material ligero”.

Además, la autoridad advirtió que el fuego “se propaga rápidamente”, por lo que continúan las labores para evitar que alcance más inmuebles.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas ni lesionadas producto de esta emergencia.