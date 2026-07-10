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Tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue

En la audiencia, realizada por petición de su defensa pública, la jueza María Fernanda Sierra acogió cambiar la medida cautelar de firma semanal por firma mensual para el exalcalde de Recoleta, aunque mantuvo el arresto domiciliario nocturno.

Patricia Schüller Gamboa
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Tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno de Daniel Jadue

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago revisó las medidas cautelares del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), investigado por diversos delitos de fraude en el caso Farmacias Populares.

En la audiencia, realizada por petición de su defensa pública, la jueza María Fernanda Sierra acogió cambiar la medida cautelar de firma semanal por firma mensual para Jadue, aunque mantuvo el arresto domiciliario nocturno.

A la salida de la audiencia, Yessica Aguilera, defensora penal pública, señaló que “se acogió la petición de sustituir la firma semanal por firma mensual y se dejó sin efecto la prohibición de acercarse a los funcionarios de la municipalidad. Se mantuvo la prohibición de acercarse a la municipalidad”.

La abogada explicó que el principal objetivo era dejar sin efecto el arresto nocturno, argumentando que esta medida impide al exalcalde desarrollar actividades literarias y profesionales como arquitecto, en ciertos horarios.

“La magistrada en cierta medida nos dijo que, si era necesario, solicitáramos las autorizaciones pertinentes, que es lo que creo que vamos a comenzar a realizar y evaluar la posibilidad de solicitar nuevamente una revisión de cautelares si esto se reitera”, agregó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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