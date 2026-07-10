España y Bélgica chocan en el segundo duelo de cuartos del Mundial: Posibles formaciones, horario y dónde ver

Continúan los cuartos de final del Mundial 2026, y este viernes se definirá al segundo semifinalista del torneo, con el duelo entre España y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Quien resulte ganador del encuentro se medirá en la siguiente ronda con Francia. El conjunto galo selló su clasificación, tras vencer 2-0 a Marruecos este jueves.

El combinado hispano viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos, al conseguir un agónico triunfo por 1-0.

Los dirigidos por Luis de la Fuente registran cuatro victorias y un empate en lo que va del certamen. Además, acumulan 9 goles a favor y mantienen su arco invicto, al no haber recibido ninguna anotación.

El posible once inicial de la “Furia Roja” sería con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Por su parte, Bélgica tuvo un comienzo irregular, pero ha mostrado su mejor versión en los últimos partidos. En octavos, goleó con autoridad por 4-1 al coanfitrión EEUU.

El equipo dirigido por Rudi García lleva dos empates y tres triunfos. Asimismo, con 13 goles, es la tercera selección con más tantos en el torneo, solo por detrás de Francia y Argentina (ambos con 14). En tanto, ha recibido 5 anotaciones.

La formación del cuadro belga sería con Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Jorne Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne o Hans Vanaken, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

Horario y dónde ver España vs. Bélgica

El partido se disputará a partir de las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y será arbitrado por el inglés Michael Oliver.

A la vez, contará con la transmisión de Chilevisión en televisión abierta; DSports en cable; y Paramount+ por streaming.