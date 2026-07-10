Incendio en el sureste de España termina con 11 muertos y la mayoría son extranjeros

Al menos 11 personas murieron a causa del incendio forestal que afecta desde el jueves al municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, al sureste de España. Las autoridades advirtieron que el balance podría modificarse a medida que avanzan las labores de emergencia.

Diez de las víctimas son extranjeras, según informó el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien explicó que la complejidad del operativo dificulta confirmar el número definitivo de fallecidos, recogió Efe.

Dos escenarios de víctimas

Las autoridades detallaron que cuatro personas, presuntamente de nacionalidad británica, fallecieron al interior de un vehículo, cuya posición del volante hace presumir ese origen.

En tanto, otras siete víctimas integraban un grupo de nueve personas que intentó escapar por una ruta distinta a la establecida. Solo dos lograron sobrevivir. Uno de los fallecidos era español, mientras que el resto sería de nacionalidad belga o británica.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había informado inicialmente de 12 fallecidos. Sin embargo, la dirección de emergencias mantiene oficialmente la cifra en 11, mientras continúan las labores para ubicar a 19 personas desaparecidas.

Llaman a respetar las rutas de evacuación

Antonio Sanz calificó la emergencia como “una tragedia sin precedentes” y aseguró que se trata “del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la comunidad autónoma.

Asimismo, pidió a la población mantener la calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia. También insistió en no utilizar rutas de evacuación no autorizadas.

Las primeras indagatorias apuntan a que el uso de caminos improvisados, en medio de la densa humareda, agravó las consecuencias del incendio durante las primeras horas de la emergencia.

Ocho heridos y más de 600 evacuados

De las 600 personas evacuadas, 193 permanecen en albergues y centros de acogida, mientras que otras 122 fueron trasladadas a localidades cercanas.

Respecto de los lesionados, cuatro presentan quemaduras de gravedad. Sanz indicó que “seguramente terminen siendo trasladados al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, en helicóptero desde el hospital Torrecárdenas”.

El incendio ya ha consumido más de 3.100 hectáreas, en una zona de difícil acceso. Juanma Moreno explicó que el terreno cuenta con numerosos barrancos, lo que dificulta el ingreso de maquinaria pesada.

En la misma línea, Sanz señaló que “Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima”.

Finalmente, el operativo reúne a 464 efectivos, 124 vehículos y 11 aeronaves, mientras la Guardia Civil investiga el origen del fuego. La principal hipótesis apunta a la caída de un cable del tendido eléctrico, que habría iniciado las llamas favorecidas por el fuerte viento.