Met Opera, el principal teatro lírico de Estados Unidos, busca talentos en Chile

La oportunidad de dar el gran salto a la ópera internacional ya está abierta para los jóvenes talentos líricos de Chile. Laffont Competition, el prestigioso concurso de la Metropolitan Opera House de Nueva York por el que han pasado estrellas como Renée Fleming, Thomas Hampson y Nadine Sierra, acaba de abrir su convocatoria en Sudamérica. En el marco de la histórica alianza que firmó el año pasado con Fundación Ibáñez Atkinson.

La convocatoria llega tras una primera edición sudamericana que dejó resultados inéditos. La soprano chilena Camila Romero y la soprano argentina Valeria Delmé avanzaron directamente a las semifinales del concurso en el icónico teatro del Lincoln Center. Una instancia hasta entonces reservada casi por completo a cantantes de Norteamérica.

Postulaciones para cantantes líricos de 20 a 30 años

Las postulaciones para cantantes líricos de 20 a 30 años que residan en Chile permanecerán abiertas hasta el 31 de julio. Através de la plataforma hub.yourresonance.com/metcomp/laffont-applications.

Para participar, los postulantes deben completar sus datos, adjuntar su currículo y subir un video grabado este año interpretando un aria de ópera, material que será directamente evaluado por la Met Opera.

“Hasta hace poco, audicionar para la Laffont Competition significaba viajar al hemisferio norte. Hoy un cantante puede dar ese paso desde teatros de su propia región, y eso abre enormemente el horizonte de posibilidades. Esta convocatoria es una oportunidad significativa para los intérpretes, pero, además, es señal de un ecosistema mejor articulado que impulsa a sus cantantes.

Porque el talento está, pero para que se proyecte se necesitan este tipo de instancias, donde fundaciones, teatros e instituciones se unen para impulsar a los jóvenes artistas. Estamos muy entusiasmados con esta nueva versión y todo lo que puede abrir para los intérpretes de la región”, señala Andrés Rodríguez Spoerer, gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson y Chairman de la Región Sudamérica de Laffont Competition.

Audiciones distritales en el Teatro Municipal de Santiago

Quienes superen esta primera etapa clasificatoria avanzarán a las audiciones distritales en el Teatro Municipal de Santiago. Posteriormente, los seleccionados competirán en la audición regional en el teatro chileno, donde el ganador o ganadores obtendrán un cupo para representar a Sudamérica en las semifinales nacionales que se realizarán en marzo de 2027 en la Met Opera de Nueva York, instancia previa al esperado Gran Concierto Final.