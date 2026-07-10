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CMF denunció por estafa a cuatro sitios web no regulados que ofrecen créditos

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que desean solicitar créditos.

Patricia Schüller Gamboa
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CMF denunció por estafa a cuatro sitios web no regulados que ofrecen créditos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que desean solicitar créditos.

Denuncias por el presunto delito de estafa

Por dicho motivo, la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público. Esto por el presunto delito de estafa, en contra de las siguientes entidades:

– Crediservicios Financieros o CrediSerfinan, que operan a través de Facebook e Instagram.

– Roble Capital, imitadora de Asesorías e Inversiones Gran Roble SpA, https://roblecapital.app/register.

– ICR Capital Cooperativa de Ahorro y Crédito, imitadora de ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada, https://icrchile.com/login.

– V3 Chile Administradora S.A., imitadora de Administradora V3 S.A., https://v3chile.capital/.

Sitio web de Alerta de Fraudes

La CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la comisión.

También pueden revisar las alertas realizadas por la CMF y entidades extranjeras. Sobre entidades o actividades no reguladas, junto con consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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