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“La frustración es inmensa”: Vinícius pide perdón por la eliminación de Brasil en el Mundial

El jugador se pronunció a través de sus redes sociales y se refirió a la eliminación de la Verdeamarela en el torneo, después de caer por 2-1 ante Noruega en octavos de final. “Les pido disculpas y seguiré luchando por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”, expresó.

Leonardo Medina
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“La frustración es inmensa”: Vinícius pide perdón por la eliminación de Brasil en el Mundial

Vinícius Jr. rompió el silencio luego de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, y pidió perdón este viernes por el fracaso de la Verdeamarela en la cita planetaria. 

Mediante sus redes sociales, el delantero del Real Madrid publicó un mensaje para abordar lo ocurrido en el torneo. Todo esto, cinco días después de la derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final. 

“Casi cuatro años después, aquí estoy de nuevo, pensando en qué escribir tras la decepción del Mundial”, manifestó de entrada.

A su vez, comentó que “vi a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y compartiendo nuestro sueño; sería injusto guardar silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”.

El futbolista de 25 años señaló que “llevar la camiseta de la selección nacional es el mayor orgullo de mi vida, y quedar eliminados del Mundial en octavos de final es una sensación difícil de explicar”.

“Sé lo mucho que me preparé, lo concentrado que estaba y cuánto deseaba esto para todos ustedes y para mi familia. La frustración es inmensa. Teníamos un equipo lo suficientemente fuerte como para lograr más, pero no lo conseguimos”, añadió. 

Por último, Vinícius expresó que “les pido disculpas y seguiré luchando por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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