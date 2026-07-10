“Me tiene bastante sin cuidado”: Sergio Rojas toma postura frente a demanda de Farkas donde le piden que pague 10 millones

Leonardo Farkas solicitó una pena de cárcel y una indemnización económica contra Sergio Rojas, en el marco de la querella por injurias y calumnias presentada contra el periodista. Los antecedentes fueron revelados por el programa “Plan Perfecto”.

A comienzos de este mes se conoció públicamente la acción judicial que el empresario interpuso contra el conductor de “Que te lo digo”.

Según el recurso, Farkas exige el pago de 150 UTM, equivalentes a cerca de 10 millones de pesos, como compensación por los presuntos delitos contemplados en la querella.

Además, el empresario solicitó una pena de 541 días de reclusión menor en su grado mínimo para Sergio Rojas, luego de acusarlo de atribuirle la organización de supuestas fiestas privadas que afectarían su honra.

En “Plan Perfecto” detallaron que los abogados de Farkas sostienen que “precisamente por todo lo expuesto, las imputaciones afrentosas proferidas en desmedro de su honra y que motivan esta acción, poseen una especial aptitud para provocar un grave menoscabo a su reputación, afectando la imagen personal, familiar y profesional que legítimamente ha construido ante la comunidad como empresario y filántropo”.

Sergio Rojas respondió a la querella

Consultado por el programa de CHV, Sergio Rojas aseguró que la acción judicial no le genera preocupación y afirmó estar acostumbrado a enfrentar este tipo de procesos.

“Estoy tan acostumbrado a ir a Tribunales que una vez más, una vez menos, me tiene bastante sin cuidado, porque, además, en este tipo de causas que he enfrentado por años de años, el castigo real es básicamente las disculpas públicas, que es lo que siempre se ha exigido a la gente que puede perder”, respondió.

El periodista cerró señalando: “No he visto que nadie se haya ido preso ni haya pagado plata, desde mi conocimiento. No tengo ningún temor frente a esta querella”.