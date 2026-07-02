Leonardo Farkas se querelló contra Sergio Rojas: revisa los detalles tras la denuncia

Leonardo Farkas presentó una querella por injurias y calumnias contra el periodista Sergio Rojas, luego de una serie de declaraciones emitidas en un programa de espectáculos que, a juicio del empresario, dañan su honra.

La acción judicial fue ingresada este miércoles 1 de julio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El recurso acusa el delito de “injurias y calumnias por medios de comunicación social”.

Cabe recordar que Farkas ya había anunciado el pasado 29 de mayo, a través de sus redes sociales, que recurriría a la justicia por comentarios realizados por Claudia Schmidt, en los que también participó Sergio Rojas.

¿Qué motivó la querella?

En el programa “Que te lo Digo”, espacio que Sergio Rojas comparte con Claudia Schmidt, el periodista aseguró que la uruguaya se distanció de Farkas tras una propuesta económica.

“Ahí fue cuando se quebró la relación”, dijo el comunicador, dando a entender que el ofrecimiento habría provocado el quiebre entre ambos.

Posteriormente, Rojas realizó una descripción que generó la molestia del empresario. “Lo que hacían era esta ‘fiesta’, donde participaban muchas personas, y ponían prácticamente a una persona como cordero degollado… era como una tómbola humana, ¡una cosa terrible!”, afirmó durante un capítulo del programa.

El periodista agregó: “Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto’”, comentario que también quedó incorporado en la querella presentada por Leonardo Farkas.