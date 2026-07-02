España busca el paso a octavos: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

A falta de un día para el cierre de los dieciseisavos de final, seis equipos buscarán este jueves 2 de julio un lugar en la próxima ronda del Mundial 2026.

El primer duelo de la jornada será protagonizado por España, uno de los candidatos al título, que se medirá ante Austria en Los Ángeles a las 15:00 horas.

Después, a las 19:00 horas, se verán las caras Cristiano Ronaldo y Luka Modric, con el duelo entre Portugal y Croacia en Toronto.

Finalmente, Suiza y Argelia cerrarán la jornada a las 23:00 horas, con su duelo programado en Vancouver.

Programación y dónde ver los partidos: