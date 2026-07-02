Home Triunfo "españa busca el paso a octavos: programación y dónde ver los part..."

España busca el paso a octavos: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

El combinado hispano enfrentará a Austria en Los Ángeles por los dieciseisavos de final. Además, jugará Portugal con Croacia, mientras que Suiza junto a Argelia cerrarán la jornada.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
España busca el paso a octavos: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

A falta de un día para el cierre de los dieciseisavos de final, seis equipos buscarán este jueves 2 de julio un lugar en la próxima ronda del Mundial 2026. 

El primer duelo de la jornada será protagonizado por España, uno de los candidatos al título, que se medirá ante Austria en Los Ángeles a las 15:00 horas. 

Después, a las 19:00 horas, se verán las caras Cristiano Ronaldo y Luka Modric, con el duelo entre Portugal y Croacia en Toronto. 

Finalmente, Suiza y Argelia cerrarán la jornada a las 23:00 horas, con su duelo programado en Vancouver. 

Programación y dónde ver los partidos:

  • España vs. Austria, 15:00 horas, dieciseisavos de final. SoFi Stadium, Los Ángeles | Transmisión: Chilevisión, DSports, Paramount+, 
  • Portugal vs. Croacia, 19:00 horas, dieciseisavos de final. BMO Field, Toronto | Transmisión: Chilevisión, DSports, Paramount+, 
  • Suiza vs. Argelia, 23:00 horas, dieciseisavos de final. BC Place, Vancouver | Transmisión: DSports, Paramount+
El “último baile” de Cristiano o Modric en el Mundial: Portugal y Croacia se miden en atractivo encuentro
Técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su padre en rueda de prensa: Su reacción se viralizó 
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Leonardo Farkas se querelló contra Sergio Rojas: revis...

La acción judicial fue ingresada este miércoles 1 de julio en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El recurso acusa el delito de “injurias y calumnias por medios de comunicación social”.

Leer mas
Nacional
Incendios forestales: Conaf llama a la prevención fren...

La directora ejecutiva, Aída Baldini, instó a la población, especialmente a los habitantes de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, a evitar el uso del fuego bajo cualquier circunstancia.

Leer mas
Triunfo
Técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su padre...

Luego de la eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026, el entrenador Sébastien Desabre enfrentó un complejo momento, al recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/