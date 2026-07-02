Qué hacer en Santiago: los mejores tenedores libres asiáticos para disfrutar comida coreana y japonesa

Si eres fanático de la gastronomía asiática y no sabes qué hacer en Santiago, la capital ofrece una amplia variedad de tenedores libres donde puedes disfrutar desde una parrillada coreana hasta sushi preparado al momento.
Ya sea para una salida con amigos, una celebración familiar o simplemente para probar nuevos sabores, estos restaurantes destacan por sus propuestas ilimitadas, que combinan recetas de Corea y Japón con una experiencia ideal para compartir.
Qué hacer en Santiago: disfruta la mejor parrilla coreana ilimitada en Providencia
Kingdom BBQ
Dirección: Dardignac 063, Providencia, Región Metropolitana.
Si buscas qué hacer en Santiago y quieres vivir la experiencia de una auténtica parrillada coreana, Kingdom BBQ es uno de los tenedores libres asiáticos más populares de la capital. Su propuesta permite disfrutar de una parrilla coreana ilimitada, donde cada persona cocina sus propios cortes de carne.
El tenedor libre incluye una amplia variedad de carnes, además de acompañamientos típicos coreanos como banchan, ramen, pollo frito coreano, queso con choclo, arrollados primavera, panqueques de verduras y ensaladas. Convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de la cocina coreana para compartir con tus amigos o familia.
I love BBQ
Dirección: Constitución 151, Providencia, Región Metropolitana.
El restaurante ofrece una modalidad de parrilla coreana ilimitada, donde cada mesa cocina sus propios cortes de carne al estilo coreano.
El tenedor libre incluye diferentes cortes como lomo liso, punta paleta, panceta y lomo vetado de cerdo, además de una amplia variedad de acompañamientos ilimitados. Entre ellos están el pollo frito coreano, corn dogs, arroz, ramyun y entradas típicas como kimbap y mandu, junto a los banchan, que complementan la experiencia gastronómica.
Además, el restaurante cuenta con una promoción especial, durante el mes de tu cumpleaños, el festejado come gratis al asistir acompañado por al menos dos personas que paguen su tenedor libre.
Qué hacer en Santiago: descubre tenedores libres con lo mejor de la cocina coreana y japonesa
K-Nara Food
Dirección: Antonia López de Bello 178, Recoleta, Región Metropolitana.
Si te interesa saber qué hacer en Santiago y quieres probar una gran variedad de platos coreanos en un solo lugar, K-Nara Food es uno de los tenedores libres asiáticos más conocidos de Patronato. Su propuesta destaca por ofrecer comida coreana ilimitada con más de 17 preparaciones diferentes.
Entre sus opciones se encuentran el tteokbokki (pasteles de arroz picantes), bulgogi, kimchi, distintos tipos de banchan, arroz, ensaladas y papas fritas. Además, el buffet incorpora pollo frito coreano, preparaciones calientes y parrillada coreana, donde los visitantes pueden disfrutar distintos cortes de carne.
Musuko
1)Dirección: Antonio Varas 303 L8, Providencia, Región Metropolitana.
2)Dirección: Av. Portugal 412 L20, Santiago, Región Metropolitana.
3)Dirección: Pedro de oña 88, Ñuñoa, Región Metropolitana.
Su propuesta incluye dos modalidades de tenedor libre, una tradicional, con una amplia selección de rolls clásicos y fritos, y una opción premium, que incorpora rolls especiales, cortes de salmón, entradas y preparaciones exclusivas. Todos los pedidos se preparan al momento, garantizando sushi fresco durante toda la experiencia.
Además de sus rolls, la carta incorpora entradas como ebi furay, arrollados primavera, tempuras y crocantes de salmón, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar una experiencia de comida japonesa.