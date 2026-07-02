Técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su padre en rueda de prensa: Su reacción se viralizó 

Un duro momento vivió este miércoles el técnico de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, luego de quedar eliminado en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras la derrota por 2-1 ante Inglaterra, el entrenador francés participó en la habitual rueda de prensa post partido. Y al terminar de responder las preguntas de los medios, Desabre recibió una impactante noticia.

El equipo de comunicación del cuadro africano reveló el fallecimiento del padre del DT. Según informaron medios internacionales, el estratega, de 49 años, se habría enterado en ese momento del deceso de su progenitor.

“Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias”, señaló un encargado de prensa.

Después de escuchar la información, Desabre cambió la expresión en su rostro, miró con incredulidad y se limitó a decir “gracias”, para luego abandonar la sala. Por su parte, la reacción se viralizó en redes sociales.

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