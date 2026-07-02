Incendios forestales: Conaf llama a la prevención frente al factor crítico del viento

En el marco de un invierno que ha registrado un comportamiento climático inusual, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reforzó de manera urgente sus campañas de prevención, detección y respuesta frente a incendios forestales en el territorio nacional.

A través de un despliegue operativo continuo coordinado con organismos públicos, Bomberos y empresas privadas, la institución busca mitigar los riesgos asociados a las actuales condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, la directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, reforzó el llamado a la ciudadanía para extremar los cuidados durante estos días. Con especial énfasis en las jornadas de miércoles, jueves y parte del viernes.

Peligro de realizar cualquier tipo de quema o uso del fuego

Baldini enfatizó la prohibición y el peligro de realizar cualquier tipo de quema o uso del fuego en la zona centro-sur del país.

“Estamos haciendo un llamado para que estos días, miércoles, jueves y algo del viernes, todas las personas que están en Ñuble, Biobío y La Araucanía, no prendan fuego bajo ninguna circunstancia”, declaró Baldini.

Factores de riesgo sumamente volátiles

Advirtió que, a pesar de las bajas temperaturas propias de la estación invernal, existen factores de riesgo sumamente volátiles. Estos actúan como detonantes de siniestros de magnitud.

“Si bien es cierto hace frío, realmente pensemos que el viento es uno de los factores que más llama a los incendios forestales”, alertó. Reiteró la necesidad de abstenerse de encender fuegos producto de las actuales condiciones del tiempo.

Conaf recuerda a la comunidad que la prevención es la herramienta más eficaz para la seguridad de las personas, la infraestructura y los ecosistemas locales. Llama a la población a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo o humos sospechosos a los teléfonos de emergencia habilitados: 130 de Conaf y 132 de Bomberos.