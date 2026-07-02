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Rostros de Nuestro Pueblo: la inédita exposición fotográfica que llega a Instagram y retrata a personas mayores de 80 años

Con una propuesta en blanco y negro, que ya tuvo una primera incursión en una muestra presencial, el fotógrafo y habitante de Villarrica, Franco Alessandrini, esta vez plantea una nueva forma de concebir una exposición: Instagram.

Patricia Schüller Gamboa
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Rostros de Nuestro Pueblo: la inédita exposición fotográfica que llega a Instagram y retrata a personas mayores de 80 años

A través de 75 retratos de habitantes de Codegua, en la Región de O´Higgins, el fotógrafo y habitante de Villarrica, Franco Alessandrini, busca rescatar, preservar y visibilizar la vida de las personas mayores. Esto mediante el retrato y testimonio personal.

Con una propuesta en blanco y negro, que ya tuvo una primera incursión en una muestra presencial, esta vez plantea una nueva forma de concebir una exposición: Instagram.

“Las personas mayores representan la memoria viva de nuestras comunidades. Son portadoras de conocimientos, tradiciones, experiencias y valores. Que forman parte de la identidad cultural de nuestros territorios”, dice Alessandrini al explicar la importancia de este proyecto.

La exposición fue presentada en octubre de 2024. Fue montada con la coordinación y logística de la Biblioteca Municipal de Codegua.

Sin embargo, ahora, en @rostrosdenuestropueblo la idea es que más personas puedan acceder a aquel material y a otras decenas de fotografías que quedaron resguardadas.

Replicar el proyecto a lo largo del país

El fotógrafo busca replicar este proyecto a lo largo del país. Como una forma de generar memoria histórica de nuestro pueblo. En un momento en que la curva de envejecimiento aumenta aceleradamente.

“Llegar con esta exposición a Instagram también es una forma de visibilizar a las personas mayores. Que, a través de sus gestos, miradas, risas o la incertidumbre que reflejan, cuentan parte de la historia de Chile”, cierra Alessandrini.

Source Texto: La Nación/Fotos: Cedidas
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