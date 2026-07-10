“¡Es absolutamente insólito!“: Iván Valenzuela se indignó con Carabineros e hizo potente denuncia en vivo

Iván Valenzuela manifestó su molestia luego de conocer un tenso incidente entre Carabineros y equipos de prensa durante la cobertura del caso del funcionario de la PDI que se parapetó en un edificio de Las Condes.

El episodio ocurrió mientras los periodistas intentaban cubrir las diligencias relacionadas con el detective, quien quedó bajo protección policial tras resultar herido en un confuso incidente registrado durante la madrugada.

Los equipos de prensa buscaron acercarse al domicilio del funcionario. Sin embargo, según relató el reportero de T13, Héctor Saffie, personal de Carabineros les impidió el paso.

El periodista explicó que los uniformados les señalaron que, pese a no existir una orden judicial, tenían una “orden superior” para impedir el acceso de los medios de comunicación.

Además, los funcionarios realizaron controles de identidad a los periodistas y les solicitaron retirarse del lugar. Incluso, les advirtieron que podían cursarles una infracción si permanecían en el sector.

Iván Valenzuela acusó abuso de poder de Carabineros

Durante la edición del mediodía de Teletrece, Iván Valenzuela calificó la situación como “insólita” e “inaceptable”.

“Esta es una situación totalmente insólita. Yo me atrevería a decir inaceptable. Esto ocurre en la vía pública, en la calle, no hay una orden judicial, de hecho un juez tampoco puede prohibir estar en la vía pública, a menos que exista una amenaza de seguridad o que se esté importunando una operación policial. Este no es el caso”, afirmó.

Luego agregó: “¡Es absolutamente insólito! Además, los periodistas se movieron a la esquina y allí les fueron a decir de nuevo que se tenían que ir. ¡En la esquina de la casa! ¡En la vía pública! Y ahí amenazaron a los choferes con que les iban a pasar partes”.

Más adelante, el conductor cuestionó el uso del control de identidad en ese contexto. “En esa situación un control de identidad es una cuestión amenazante. Entonces, ojo con esto. Esto tiene cara, tiene cola y tiene forma de abuso de poder. Y eso no es aceptable”, sostuvo.

Finalmente, Valenzuela pidió que la institución explique si este tipo de procedimientos se utiliza para intimidar cuando la presencia de la prensa resulta incómoda. “No puede ser usado el control de identidad como una manera de amedrentar a la población. Los carabineros están para combatir a otro tipo de personas, a los delincuentes, no a los periodistas ni a los civiles”.

Cerró con un nuevo cuestionamiento: “Si fuera por molestia, las tenemos a cada rato y no andamos rompiendo la Constitución ni las leyes cuando nos enojamos”.