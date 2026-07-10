“Somos tan felices”: Maly Jorquiera impacta al mostrar vacaciones con Sergio Freire y genera ola de comentarios

Maly Jorquiera sorprendió a sus seguidores luego de compartir una serie de publicaciones en redes sociales relacionadas con su vida personal y sus actuales vacaciones familiares.

La comediante reveló en su cuenta de Instagram que viajó a Brasil junto a Sergio Freire y Lucas, el hijo que tienen en común, pese a que su relación de pareja terminó tras la infidelidad del exintegrante de “Club de la Comedia”, conocida a fines de 2024.

Aunque ya no mantienen una relación sentimental, ambos continúan compartiendo actividades familiares con el objetivo de priorizar el bienestar de su hijo.

Por ese motivo, no es la primera vez que aparecen juntos. Sin embargo, este tipo de imágenes suele llamar la atención de los usuarios, quienes reaccionan cada vez que ambos muestran momentos en familia.

Eso volvió a ocurrir esta semana, cuando Maly Jorquiera publicó registros de sus vacaciones junto a Sergio Freire y su hijo.

“Somos tan felices!!! Una familia diferente un amor infinito!!!!!”, escribió la panelista de “Milf”, acompañando el mensaje con fotografías donde aparecen compartiendo una cena.

Reacciones y teorías

Además de las imágenes, la comediante también publicó historias en las que se les ve disfrutando de un día de playa y de las instalaciones del hotel donde se hospedan.

Como era de esperarse, las publicaciones generaron una ola de comentarios. Muchos usuarios destacaron la buena relación que mantienen, mientras otros admitieron no comprender cómo lograron conservar ese vínculo tras la separación.

“Quizás tú no lo odies, pero tú sí”, “yo creo que no es tan necesario pero es válido… tienen un príncipe hermoso que merece lo mejor“, “¿qué terapia hicieron para lograr eso?“, ”todo por el chico“, “ustedes son un ejemplo maravilloso” y “qué fome vacacionar con el ex”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron en redes sociales.

Incluso, varios internautas especularon con una posible reconciliación entre ambos. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esos rumores.