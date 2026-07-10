Home Triunfo "el mensaje de jugador de colombia que recibió amenazas por elimin..."

El mensaje de jugador de Colombia que recibió amenazas por eliminación: “Ninguna pasión justifica el odio”

Jáminton Campaz, quien enfrentó duras críticas y amenazas por fallar una jugada de gol en el duelo ante Suiza por el Mundial, compartió una publicación en redes sociales después de la derrota del elenco cafetero.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
El mensaje de jugador de Colombia que recibió amenazas por eliminación: “Ninguna pasión justifica el odio”

Una compleja situación atraviesa el jugador de la selección de Colombia, Jáminton Campaz, tras la eliminación de su país en los octavos de final del Mundial 2026. 

El elenco cafetero empató 0-0 con Suiza el pasado martes, y luego cayó 4-3 en penales. Campaz ha sido uno de los principales apuntados por la derrota, ya que falló una ocasión de gol en los minutos finales del tiempo extra. 

El jugador, compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central, ha recibido duras críticas y amenazas en redes sociales. 

Frente a esto, Campaz realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde además de referirse a la eliminación, realizó una reflexión por las críticas y amenazas.   

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, sostuvo. 

Asimismo, manifestó que “lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, sostuvo. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Somos tan felices”: Maly Jorquiera impact...

La comediante reveló en su cuenta de Instagram que viajó a Brasil junto a Sergio Freire y Lucas, el hijo que tienen en común, pese a que su relación de pareja terminó tras la infidelidad del exintegrante de “Club de la Comedia”, conocida a fines de 2024.

Leer mas
Nacional
“¡Es absolutamente insólito!“: Iván Valenzuela se indi...

El episodio ocurrió mientras los periodistas intentaban cubrir las diligencias relacionadas con el detective, quien quedó bajo protección policial tras resultar herido en un confuso incidente registrado durante la madrugada.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres d...

Descubre los tenedores libres de Santiago donde podrás disfrutar de un buffet sin límite de tiempo, con una amplia variedad de platos, promociones especiales y opciones para toda la familia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/