El mensaje de jugador de Colombia que recibió amenazas por eliminación: “Ninguna pasión justifica el odio”

Una compleja situación atraviesa el jugador de la selección de Colombia, Jáminton Campaz, tras la eliminación de su país en los octavos de final del Mundial 2026.

El elenco cafetero empató 0-0 con Suiza el pasado martes, y luego cayó 4-3 en penales. Campaz ha sido uno de los principales apuntados por la derrota, ya que falló una ocasión de gol en los minutos finales del tiempo extra.

El jugador, compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central, ha recibido duras críticas y amenazas en redes sociales.

Frente a esto, Campaz realizó una publicación en su cuenta de Instagram, donde además de referirse a la eliminación, realizó una reflexión por las críticas y amenazas.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que “lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, sostuvo.