Encuestas dan ganadora a Le Pen en la presidenciales de Francia pese a condena

Las encuestas sitúan a la líder conservadora de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, como la favorita para ganar las elecciones presidenciales de Francia. Si estas se celebraran este domingo 12 de julio. Esto a pesar de la condena que pesa sobre ella por malversación de fondos.



Los sondeos apuntan a que, a pesar de la sentencia judicial y ahora que se ha hecho pública su intención de concurrir a los comicios de abril de 2027, Le Pen lograría entre el 34% y el 36% de los apoyos. Esto según informaciones recogidas por el diario Les Échos.



“Su condena no tuvo ningún impacto negativo. Al contrario, el anuncio de su candidatura ha tenido un efecto positivo y eso ha sido lo revelante”, explicó Bruno Jeanbard, vicepresidente de OpinionWay, en declaraciones al diario Les Échos.

Solo unos pocos candidatos tienen posibilidades reales de alcanzar el segundo puesto en la primera vuelta

Según estos datos, solo unos pocos candidatos tienen posibilidades reales de alcanzar el segundo puesto en la primera vuelta de las elecciones: esos son Édouard Philippe, Gabriel Attal y Jean-Luc Mélenchon.



Philippe, exprimer ministro y alcalde de Le Havre, obtendría el 22% de los votos si fuera el único candidato centrista en la primera vuelta. Eliminando así a otro exjefe de gobierno, Gabriel Attal.



Si ambos se presentaran, Édouard Philippe (18%) superaría con creces a Gabriel Attal (7%). Sin embargo, Attal obtendría el 16% de los votos si fuera el único candidato centrista. Y, según esta encuesta, podría clasificarse para la segunda vuelta, justo por delante de Jean-Luc Mélenchon.



Este último, líder de La Francia Insumisa, es considerado por muchos como el candidato más fuerte de la izquierda, por delante de Raphaël Glucksmann (con un apoyo de entre el 9% y el 10%), Marine Tondelier (5%) y Fabien Roussel (2%).



Se prevé que Mélenchon obtenga entre el 13% y el 15% de los votos, lo que le impediría pasar a la segunda vuelta, independientemente del candidato o candidatos centristas a los que se enfrente.