Qué hacer en Viña del Mar: cultura, entretención y panoramas para disfrutar este julio

Viña del Mar ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno, con panoramas que incluyen experiencias en la naturaleza, festivales culturales, talleres creativos y eventos para toda la familia.

Desde recorridos por el Jardín Botánico Nacional hasta espectáculos teatrales y actividades infantiles, la ciudad cuenta con opciones para todas las edades. Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar durante julio, aquí encontrarás algunos de los panoramas imperdibles del mes.

Qué hacer en Viña del Mar: panoramas culturales y experiencias para conectar con la naturaleza

Fungi Experience en el Jardín Botánico Nacional

Si te interesa la naturaleza, una excelente alternativa es participar en Fungi Experience, una actividad de educación ambiental que invita a descubrir la diversidad de hongos presentes en el Jardín Botánico Nacional.

Durante el recorrido, los asistentes podrán aprender sobre el Reino Fungi, la biodiversidad de la zona central, la interpretación de macrohongos y técnicas para su observación en terreno, todo acompañado por guías especialistas.

Fecha: Domingo 12 de julio.

Horario: De 11:00 a 13:30-14:00 horas.

Lugar: Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

Inscripciones: A través del formulario disponible en el perfil de la organización o por mensaje directo.

Dog Lovers Fest

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y eres amante de los perros, el Dog Lovers Fest regresa con su tercera versión al Jardín Botánico Nacional. Durante dos días, el evento reunirá actividades pensadas para disfrutar junto a las mascotas, incluyendo desfiles caninos, concursos, circuitos de agilidad, sesiones de adiestramiento, charlas sobre tenencia responsable y una jornada de adopción organizada junto a fundaciones.

Además, el festival contará con espacios para emprendedores pet friendly, fotografías con mascotas, premios, actividades familiares y distintas experiencias para compartir con tu acompañante.

Fecha: Sábado 25 y domingo 26 de julio.

Lugar: Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

Entrada: Se debe pagar la entrada al parque.

II Festival de Teatro de Viña del Mar

El II Festival de Teatro del Teatro Municipal ofrecerá una programación gratuita con nueve montajes para toda la familia, además de actividades de mediación y educación que buscan acercar las artes escénicas a públicos de todas las edades.

La cartelera incluye obras nacionales e internacionales como “Ersatz”, “Tormenta”, “Pan Caliente”, “Vampyr”, “Infinita: paisajes de Gabriela” y “Carrera”, abarcando propuestas de teatro, circo y espectáculos familiares. Las funciones son gratuitas y requieren inscripción previa, según disponibilidad.

Fechas: Del 7 al 19 de julio.

Lugar: Teatro Municipal de Viña del Mar

Entrada: Gratuita, con inscripción previa.

Qué hacer en Viña del Mar: actividades familiares y talleres para disfrutar en vacaciones de invierno

Taller “Libro de Artista”

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres una actividad creativa para niños, el taller “Libro de Artista” invita a los participantes a crear una obra única utilizando distintas técnicas artísticas. A través del dibujo, collage, composición, texturas y palabras, los asistentes podrán dar vida a un libro inspirado en sus sueños, emociones, la naturaleza, viajes o historias.

Durante la actividad, los niños aprenderán que un libro también puede convertirse en una obra de arte, explorando formatos como libros acordeón, ventanas, recortes y otras propuestas creativas.

Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de julio.

Hora: 11:30 horas.

Valor: $4.500 por participante.

Edad: Niños y niñas de 7 a 10 años.

Invierno Mágico en el Jardín Botánico

Invierno Mágico es un panorama familiar que combina naturaleza, cultura y entretención en el Jardín Botánico Nacional. Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de cuentacuentos, un show de magia, talleres creativos, música en vivo, una zona de emprendedores, patio de comidas y actividades para niños y adultos.

Además, el evento contempla el concurso “Jardín Botánico en 100 Palabras”, abierto a niños, jóvenes y adultos, invitando a los participantes a crear un cuento inspirado en este espacio.

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de julio.

Horario: Desde las 10:00 hasta las 17:30 horas.

Lugar: Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar.

Entrada: Evento gratuito, solo se paga la entrada al parque.

Vacaciones de Invierno en el Jardín Botánico

El programa incluye talleres de arte, juegos interactivos, concursos, karaoke, espectáculos infantiles y shows inspirados en personajes como Luli Pampín, Rumi de Guerreras K-Pop, Jessie de Toy Story y un tributo a Frozen.

Además, durante ambos días habrá stands, foodtrucks y actividades gratuitas para todas las edades, convirtiéndose en un panorama ideal para disfrutar al aire libre junto a niños y adultos.