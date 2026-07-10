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Gobierno anunció primer paquete de medidas para impulsar el trabajo

Según consignó 24Horas, durante el anuncio Mas reconoció el complejo escenario económico que enfrenta el país, aunque aseguró que el Ejecutivo está enfocado en implementar soluciones. “Heredamos un escenario económico complejo y un desempleo al alza, pero no vinimos a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”, afirmó.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno anunció primer paquete de medidas para impulsar el trabajo

El biministro de Economía, Fomento, Turismo, y Minería, Daniel Mas, anunció este viernes el primer paquete de medidas del Gobierno para impulsar la generación de empleo. Esto en el marco del plan “Modo Empleo”

Esta iniciativa fue presentada por el Presidente Kast tras el aumento de la tasa de desocupación al 9,4%, la más alta en cinco años.

Según consignó 24Horas, durante el anuncio Mas reconoció el complejo escenario económico que enfrenta el país, aunque aseguró que el Ejecutivo está enfocado en implementar soluciones.

Heredamos un escenario económico complejo y un desempleo al alza, pero no vinimos a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores“, afirmó.

La meta del Gobierno es crear 50 mil nuevos empleos de aquí a octubre

Añadió que la meta del Gobierno es crear 50 mil nuevos empleos de aquí a octubre.

Entre las principales medidas, Mas informó que se habilitarán 20 mil subsidios al empleo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Las postulaciones estarán abiertas a partir del 15 de julio.

Además, anunció la destinación de $20 mil millones mediante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para financiar iniciativas de generación de empleo en distintos territorios del país.

A ello se suman $5 mil millones adicionales que serán canalizados a través de programas de Sercotec, orientados a apoyar a pequeñas y medianas empresas.

El ministro también destacó que el Gobierno ya concretó el financiamiento de nuevos puestos de trabajo. Adicionales a los 5 mil empleos anunciados la semana pasada.

“Completando un primer paquete del Gobierno de $50 mil millones, que son concretos para generar empleo”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, anunció “$330 mil de subsidio a la contratación de la mujer”.

Los anuncios se realizaron tras la cuarta sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, convocada en La Moneda. Y forman parte del plan “Modo Empleo”, presentado por el Presidente Kast.

“El empleo deja de ser tarea de un solo ministerio y pasa a ser la prioridad de todo el país“, afirmó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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