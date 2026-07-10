España vence a Bélgica en la agonía, clasifica a semis del Mundial tras 16 años y enfrentará a Francia 

España, luchando hasta el final, consiguió este viernes un agónico triunfo por 2-1 ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles y avanzó a las semifinales del Mundial 2026.

El combinado hispano salió con personalidad desde el pitido inicial. Y como ha sido habitual durante su participación en el torneo, monopolizó la posesión, moviendo el balón para encontrar espacios.

Por su parte, el cuadro belga resistía apelando al orden en sus líneas, y esperaba la oportunidad para salir con un contragolpe.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Luis de la Fuente mantuvieron el control del esférico. Después de algunas aproximaciones al arco de Thibaut Courtois, España logró abrir el marcador a los 30’.

Pedro Porro recibió un pase de Lamine Yamal por derecha y lanzó un centro, Dani Olmo remató de primera y Courtois atajó. Sin embargo, Fabián Ruiz apareció en el rebote para anotar el 1-0.

La “Furia Roja” estuvo cerca del segundo, con dos llegadas de Yamal (34’ y 39’). No obstante, cuando seguían dominando el cotejo, el equipo dirigido por Rudi Garcia sorprendió con la igualdad.

A los 41’ minutos, y en la primera jugada asociada de Bélgica, Kevin De Bruyne tocó con Timothy Castagne, éste último lanzó un centro y Charles de Ketelaere convirtió de cabeza.

Así, le quitó el invicto al portero Unai Simon, quedando en 650 minutos su récord de imbatibilidad en las Copas del Mundo. Por lo demás, este fue el primer gol que recibió España en la cita planetaria.

En el segundo tiempo, los hispanos continuaron con el protagonismo, pero no lograban concretar. Además, Courtois estaba atento cuando era requerido. En tanto, los “Diablos Rojos” se atrevían un poco más en el ataque, conservando el orden en la zaga.

Los belgas sufrieron un duro golpe a los 70’, cuando Courtois, tras la pausa de hidratación, tuvo que ser reemplazado por Senne Lammens, debido a una lesión. El guardameta del Real Madrid abandonó la cancha entre lágrimas.

En la recta final, y pese a estar más cerca del gol, el duelo por momentos se complicó para España, al no encontrar claridad en el finiquito.

Pero nuevamente en los últimos minutos, como en el triunfo ante Portugal, Mikel Merino se vistió de héroe. El central Pau Cubarsí disparó desde fuera del área, Lammens dio rebote y ahí irrumpió Merino para empujar el balón y convertir el 2-1 final a los 88’.

Con la victoria, España regresó a las semifinales del torneo tras 16 años, pues no alcanzaba esa etapa desde Sudáfrica 2010, cuando se coronó campeón.

En la ronda de los cuatro mejores, se verá las caras con Francia, en lo que apunta a ser un verdadero partidazo. El conjunto galo viene de vencer 2-0 a Marruecos en cuartos de final.

El compromiso entre España y Francia se disputará el próximo martes 14 de julio, a las 15:00 horas. Aquí, se definirá al primer finalista del torneo.

Los goles:

¡¡GOLPEÓ LA FURIA ROJA!! Fabián Ruiz capturó el rebote dentro del área y definió para el primero de España vs. Bélgica.



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¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.



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