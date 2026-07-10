Megarreforma: Gobierno acoge propuestas de RN e incorpora rebaja del impuesto corporativo al 22%

Los senadores de Renovación Nacional (RN) valoraron que el Gobierno acogiera algunas de las propuestas presentadas por la bancada para mejorar el Proyecto de Reconstrucción, más conocido como Megarreforma, que se tramita en el Senado. Entre las cuales resaltaron la de rebajar gradualmente el impuesto corporativo al 22%,

Destacaron que se incorporaran tres de sus principales planteamientos: la reducción gradual del impuesto corporativo al 22%. El rediseño de Sence para fortalecer la capacitación laboral. Y ajustes a la normativa medioambiental que agilizan la inversión, resguardando la institucionalidad ambiental.

Gatica: “Estos avances fortalecen el proyecto”

La integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, afirmó que “estos avances fortalecen el proyecto y reflejan la disposición a incorporar propuestas orientadas al crecimiento y la generación de empleo”. Precisó que la rebaja al 22% busca fortalecer la competitividad tributaria del país, incentivar la inversión y contribuir a la generación de empleo formal.

El senador Rojo Edwards dijo que “la reformulación del crédito al empleo apunta a fortalecer la exportación de servicios basados en el conocimiento, impulsando además sectores estratégicos como la Inteligencia Artificial y las tecnologías cuánticas.

Si a eso sumamos los avances en materia ambiental, las mejoras al Sence y la propuesta de reducir el impuesto corporativo al 22%, vemos que el Gobierno ha acogido una parte importante de las preocupaciones que hemos planteado durante esta discusión”.

Longton valoró “que, en materia de normas medioambientales, el Gobierno haya recogido parte importante de nuestras propuestas”

En tanto, el integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Andrés Longton, valoró “que, en materia de normas medioambientales, el Gobierno haya recogido parte importante de nuestras propuestas, reduciendo plazos y eliminando trámites dilatorios.

Añadió que con ello se entregan mayores certezas para la inversión, sin debilitar la institucionalidad ambiental”. El subjefe de la bancada también resaltó “las precisiones incorporadas al derecho de restitución, que finalmente quedará establecido como un derecho de indemnización.”

Finalmente, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, afirmó que este avance refleja que es posible compatibilizar responsabilidad fiscal con medidas concretas para impulsar la inversión, la formalización laboral y el crecimiento económico.