Qué hacer en Concepción: los mejores lugares para disfrutar de un brunch en la ciudad

Desde opciones con pan de masa madre y café de especialidad hasta propuestas con huevos pochados, waffles, bagels y preparaciones para compartir, Concepción cuenta con una variada oferta de brunch para todos los gustos.

Estos locales ofrecen una variedad de alternativas que combinan sabores dulces y salados en un solo menú. Si estás buscando qué hacer en Concepción, estos espacios se han convertido en una de las mejores alternativas para disfrutar de un brunch en la ciudad.

Qué hacer en Concepción: lugares para disfrutar un brunch de fin de semana

Coffee Los Contadores

Dirección: Serrano 110, Concepción, Bío Bío.

Si quieres comenzar el día con un buen brunch, Coffee Los Contadores ofrece distintas alternativas que combinan preparaciones dulces y saladas junto a bebidas incluidas.

Entre las opciones destaca el Brunch Estilo Chile, con tostadas de pan de masa madre, palta molida, huevos revueltos, calzones rotos, sopaipillas con pebre, jugo natural de naranja y café o té. También ofrece el Brunch de la Casa, preparado con huevos pochados sobre pan bao y waffles, disponible en versiones Clásica, Napolitana y Turca.

Otra alternativa es el Brunch Americano, que incluye huevos fritos, tostadas, tocino crocante, hotcakes, mermelada, mantequilla de maní, jugo natural de naranja y café o té.

Místico Restaurante

Dirección: Mac Iver 84, Chiguayante, Bío Bío.

Si buscas disfrutar de un brunch durante el fin de semana, a solo unos minutos del centro de Concepción, Místico Restaurante ofrece una propuesta disponible todos los sábados, ideal para comenzar el día con preparaciones dulces y saladas.

Cada brunch incluye café, té o espresso, jugo de frambuesa o naranja, un bowl de yogurt con granola y mermelada, un plato principal y un postre a elección. Entre las opciones principales destacan el Huevo Pochado, preparado sobre pan de masa madre con palta y salsa holandesa.

El brunch Salmón Ahumado, servido en bagel con queso crema, rúcula y alcaparras, y también la Paila de Huevos, con huevos de campo revueltos, jamón artesanal y queso fundido. Para el toque dulce, puedes elegir entre tostadas francesas, hot cakes con plátano caramelizado o waffles recién hechos con manjar y fruta de la estación.

Qué hacer en Concepción: brunch con café de especialidad y preparaciones artesanales

Batló

Dirección: Víctor Lamas 1018, Concepción, Bío Bío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de un brunch con productos frescos, Batló ofrece distintas alternativas para compartir. Además, el local es pet friendly, por lo que puedes visitarlo junto a tu mascota.

Entre las opciones destaca el Brunch Las Torres, pensado para dos personas, que incluye café o té, jugo natural, copas de yogurt con fruta y granola, bollería o kuchen a elección y tostadas con distintas combinaciones como palta, hummus, jamón serrano o tomate cherry.

También sobresalen el Brunch Melimoyu, con tostada de jamón serrano, verduras encurtidas, palta y salsa de perejil. El Brunch Conguillio, que combina café, jugo, copa de fruta, bollería y tostadas con palta, hummus o tomate cherry. El Brunch El Bagual, preparado con pan de masa madre integral, huevo, jamón, yogurt con granola y fruta, jugo y café de especialidad o infusión.

Coffee Black

Dirección: Arturo Prat 215, Concepción, Bío Bío.

Coffee Black ofrece distintas alternativas elaboradas con pan artesanal, café de especialidad y jugos naturales. Entre las opciones destaca el Brunch Penquista, que incluye huevos a la plancha, tocino crocante, palta fresca, tostadas en pan artesanal, mermelada, mantequilla, café a elección y jugo.

También puedes elegir el Brunch Black Light, con omelette de verduras, mix de frutas frescas, yogurt con granola, tostadas y café. El Brunch de la Casa, con una selección de tostadas de queso crema con salmón ahumado, palta con huevo pochado, queso crema con jamón serrano y mermelada de tomate cherry. Para compartir, el local ofrece el Brunch Black, pensado para dos personas, que incluye una variedad de tostadas, dos cafés y dos jugos naturales.