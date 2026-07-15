Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para ir después del trabajo

Si buscas qué hacer en Santiago después de la jornada laboral, los tenedores libres son una excelente alternativa para relajarse y disfrutar una comida abundante. Además, algunos buffets de la capital atienden hasta la medianoche, por lo que puedes ir con amigos o compañeros de trabajo sin preocuparte por llegar demasiado temprano.

A continuación, conoce tres tenedores libres ideales para visitar después del trabajo.

Qué hacer en Santiago: buffets que atienden hasta medianoche

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Si quieres disfrutar una comida abundante después de la jornada laboral, Perú Mágico Tenedor Libre es una de las alternativas más atractivas. Su buffet reúne ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos y postres.

Además, el restaurante atiende hasta la medianoche de lunes a sábado, por lo que es una buena opción para juntarse con amigos o compañeros de trabajo y disfrutar con calma de la gastronomía peruana.

Valerio Parrilladas Tenedor Libre

Dirección: Avenida Salvador 3094, Ñuñoa.

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago después del trabajo es Valerio Parrilladas Tenedor Libre. Este buffet combina preparaciones de la gastronomía peruana con una amplia oferta de carnes y otros platos para disfrutar sin límites.

El local funciona hasta la medianoche durante la semana y los sábados, convirtiéndose en una opción ideal para una salida post oficina o una cena entre amigos.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para compartir después de la jornada

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Si buscas una propuesta variada para terminar el día, Pachamama Tenedor Libre ofrece un buffet con preparaciones peruanas, carnes, ceviches, mariscos y postres.

El restaurante atiende hasta la medianoche de lunes a sábado, por lo que es una alternativa para quienes quieren salir a comer después del trabajo y disfrutar de una experiencia más relajada. Además, su ubicación en Ñuñoa facilita el acceso para quienes se desplazan desde distintos puntos de la capital.

Una buena opción para terminar la jornada

Salir a comer después del trabajo puede ser un panorama sencillo para desconectarse y compartir con otras personas. En ese sentido, estos tres tenedores libres destacan por sus horarios extendidos y por ofrecer una amplia variedad de preparaciones.

Por ello, si estás buscando qué hacer en Santiago después de la jornada laboral, estos buffets son una alternativa para disfrutar una cena abundante sin apuros.