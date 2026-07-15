Va por el bicampeonato: Argentina lo dio vuelta ante Inglaterra y jugará con España la final del Mundial

El sueño del bicampeonato de Argentina está más vivo que nunca. La Albiceleste nuevamente lo dio vuelta en los últimos minutos y venció 2-1 este miércoles a Inglaterra, para clasificar a la final del Mundial 2026, donde deberá enfrentar a España.

El primer tiempo fue muy físico y friccionado, con pocas ocasiones en ambos arcos. Las faltas interrumpieron bastante el juego, lo que contribuyó a que prácticamente no hubieran llegadas de peligro.

Las ocasiones de los “Tres Leones” fueron un cabezazo desviado de John Stones (33’) y un tiro libre de Reece James que repelió con los puños Emiliano “Dibu” Martínez (36’).

La “Albiceleste”, por su parte, intentó con un potente remate de Enzo Fernández desde fuera del área, el cual se fue levemente elevado (38’).

Así, en un cotejo de mucho roce y sin un dominador claro, el encuentro se fue al descanso sin goles en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron buenos minutos en un comienzo. Julián Álvarez tuvo una doble ocasión, que incluyó una buena respuesta del arquero Jordan Pickford en primera instancia (46’).

Pero en el 55’, finalmente fueron los ingleses quienes abrieron el marcador. Harry Kane envió un pelotazo largo que alcanzó a interceptar Nicolás Tagliafico de chilena. Declan Rice capturó el rebote y tocó para Morgan Rogers, quien lanzó un centro desde la derecha y Anthony Gordon remató con un toque de primera.

Con el tanto, el elenco sudamericano empezó a hacer circular el balón, buscando espacios para llegar al arco contrario. Y a su vez, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se replegó atrás para contener los ataques trasandinos.

Pickford estuvo notable en el 68’, atajando un cabezazo de Nicolás González tras un centro de Lionel Messi. Después, el palo salvó a Inglaterra en el 75’, luego de otro potente remate de cabeza, esta vez de Alexis Mac Allister.

Argentina seguía volcado en ataque para conseguir el empate. A los 84’, el guardameta Pickford nuevamente tuvo una buena intervención, desviando un disparo de Enzo Fernández.

Sin embargo, y después de varios intentos, los argentinos obtuvieron su recompensa un minuto después. Messi tocó para Enzo Fernández y el volante del Chelsea igualó con un fuerte remate desde lejos (85’).

El combinado trasandino no bajó la intensidad y buscaba aprovechar su gran momento, ante un cuadro inglés que no lograba reaccionar.

Y de esta manera, la Albiceleste consiguió merecidamente el gol del triunfo a los 90+2’. Un disparo de Mac Allister dio en el palo y Messi capturó el rebote, luego envió el centro y Lautaro Martínez convirtió de cabeza el 2-1 definitivo.

Así, dando vuelta nuevamente en los últimos minutos, Argentina se metió en su segunda final de un Mundial de manera consecutiva, y buscará su cuarta estrella. Su rival será España, que derrotó este martes por 2-0 a Francia en la otra semifinal.

La final se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a partir de las 15:00 horas de nuestro país.

Antes, el sábado 18, Inglaterra y Francia se enfrentarán desde las 17:00 horas en el partido por el tercer lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Los goles:

¡¡GOLPEÓ INGLATERRA!! ANTHONY GORDON APARECIÓ POR LA ESPALDA DE MOLINA Y MARCÓ EL PRIMERO VS. ARGENTINA.



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¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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