Frente de mal tiempo paraliza operaciones portuarias en Región de Valparaíso

El sistema frontal que afecta las costas de Chile obligó a la Armada a establecer restricciones operativas. Además, se cerraron recintos portuarios de la Región de Valparaíso por varios días.

Según la ordenanza, todos los sitios del Puerto de Valparaíso permanecerán inoperativos desde las 23:59 horas de este miércoles 15 de julio.

La medida seguirá vigente mientras persista la condición meteorológica. De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se extendería hasta el domingo 19 de julio.

Restricciones en los puertos

El documento emitido por la autoridad marítima dispuso “restricción para permanencia de naves en los sitios 1, 2, 3, 4 y 5 del Terminal Pacifico Sur Valparaíso (TPS) y sitios 6, 7 y 8 del Terminal Portuario Valparaíso (TPV) por temporal a contar de las 23:59 horas del día miércoles 15 de julio del presente año, ante aviso de temporal en sector oceánico, que afectará la bahía de Valparaíso”.

“La presente resolución tendrá validez mientras se encuentre vigente dicha condición, sin embargo, esta autoridad marítima evaluará la evolución de las condiciones meteorológicas reinantes, verificando las condiciones seguras de operación de los terminales TPS y TPV”, se detalló en la orden.

Terminal Pacífico Sur (TPS) también anunció medidas preventivas por el sistema frontal. La empresa advirtió sobre eventuales restricciones de tránsito y cortes de camino.

En ese sentido, informó que “como medida preventiva y considerando las eventuales restricciones de tránsito, cortes de camino y las condiciones de seguridad necesarias para resguardar la integridad de los transportistas y de toda la cadena logística, se ha determinado postergar en tres turnos el proceso de stacking, comprendidos entre las 08:00 horas del viernes 17 de julio y las 08:00 horas del sábado 18 de julio”.

La restricción operativa también afectará distintos sitios del Puerto de San Antonio. La medida contempla los sitios 1 y 2 de San Antonio Terminal Internacional (STI).

También incluye C1, C2 y los sitios 3-4 de DP World San Antonio. A ellos se suman el sitio 8 de Puerto Panul y el muelle de QC Policarpo Toro.

La limitación comenzará a las 23:59 horas de este miércoles 15 de julio. Según la planificación naviera, se extenderá hasta el sábado a las 23:00 horas.

Quintero mantiene cierre de instalaciones marítimas

En la bahía de Quintero, todas las instalaciones marítimas permanecieron cerradas este martes 14 de julio. La medida afectó a naves mayores y menores.

La información fue consignada en la Situación Portuaria (Sitport) de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

Marejadas anormales en el borde costero

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso por marejadas anormales. El fenómeno se extenderá desde Huasco hasta el Golfo de Penas y el archipiélago Juan Fernández.

Las marejadas comenzarán el jueves 16 y se prolongarán hasta el sábado 18 de julio. Su mayor intensidad se espera durante las horas de pleamar o alta marea.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que “un activo sistema frontal que se manifestará en la zona centro y sur del país generará fuerte oleaje en sector insular y continental, afectando a contar del día jueves 16 de julio al borde costero nacional”.

“Este tren de olas se proyectará como marejadas del noroeste entre Huasco y Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección. Es por este motivo que hemos categorizado este evento como aviso de marejadas anormales”, detalló Gaete.

El capitán de fragata indicó que el fenómeno alcanzará su mayor intensidad entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio.

“Esperamos que la condición más intensa se presente en los días jueves 16 y viernes 17 de julio, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea, en especial entre las 12:00 y 14:00 como marea primaria y entre las 00:00 y 02:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número 32 y es el primero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año para el litoral continental”, indicó el capitán de fragata.