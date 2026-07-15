Empresas eléctricas consideran “probable” que se corte la luz por sistema frontal

El país se encuentra en alerta meteorológica debido al sistema frontal, asociado a un río atmosférico, que afectará a 10 regiones del país.

Los cortes de luz son habituales en este tipo de emergencias. Y las propias empresas eléctricas señalan que es “probable” que esto ocurra.

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, dijo este miércoles en T13 En Vivo sobre los eventuales cortes de luz que “es probable, básicamente considerando el escenario meteorológico frente al cual nos estamos enfrentando”.

Remarcó que “acá no es una lluvia habitual, es una lluvia extrema con ráfagas de viento importantes. Y eso evidentemente genera efectos no sobre las líneas eléctricas en particular, sino que sobre objetos que caen sobre las líneas, o árboles o ramas que también caen sobre las líneas y generan interrupciones. Por lo tanto eso es muy importante tenerlo en consideración”, agregó.

Meriches destacó que las empresas eléctricas se han estado preparando de manera preventiva frente a este escenario.

Detalló en el medio citado: “Particularmente para este evento, hoy día ya todas las empresas tienen desplegadas sus tareas de emergencia y de contingencia. Eso implica tener preparadas cuadrillas y brigadas, más de 2.800 cuadrillas y brigadas disponibles y desplegadas en el territorio para poder abarcar esta situación. Eso son más de 8.500 personas que van a estar en terreno para enfrentar efectivamente situaciones de contingencia y de emergencia que se puedan producir”.

En caso de presentar bajas de voltaje o cortes en el suministro de electricidad, lo importante es reportar la situación a su compañía distribuidora.

A continuación, los medios de contacto de las distintas empresas de electricidad que operan en las zonas afectadas de la región Metropolitana.

Enel

Enel tiene servicio en gran parte de la región Metropolitana y para reportar una emergencia, posee los números de teléfono 800 800 696 / 600 696 0000 y 22 696 0000.

También permite hacer reportes a través del WhatsApp +569 9 4447606, además de su sitio web y en Facebook.

CGE

En el caso de la Compañía General de Electricidad (CGE), permite realizar el reporte de corte de luz a través de su sitio web, como también el call center 800 800 767, además del WhatsApp +569 8956 8479.

Reclamos a la SEC por cortes de luz

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dispone en su sitio oficial un portal para ingresar un reclamo por corte de luz.

Si necesitas reportar un caso o hacer un reclamo >>INGRESA AQUÍ<<. Recuerda tener a mano tu número de cliente.

Si necesitas ayuda también puedes contactar a personal de la SEC a través del WhatsApp +56990000236.