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Senado vota hoy la Megarreforma: sesión podría extenderse hasta la madrugada del jueves

Se estima que la jornada podría terminar durante la madrugada del jueves, ya que deben efectuarse cerca de 80 votaciones separadas o renovación de indicaciones que serían solicitadas. El oficialismo tiene los 26 votos, uno más que los necesarios para aprobar por mayoría simple, debido a que perdió los respaldos de los senadores del PPD.

Patricia Schüller Gamboa
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Senado vota hoy la Megarreforma: sesión podría extenderse hasta la madrugada del jueves

A contar de las 15:00 horas de este miércoles, y hasta total despacho, el Senado debatirá y votará el proyecto de Reconstrucción Nacional, conocido como la Megarreforma.

Se estima que la jornada podría terminar durante la madrugada del jueves, ya que deben efectuarse cerca de 80 votaciones separadas. O renovación de indicaciones que serían solicitadas.

El oficialismo tiene los 26 votos, uno más que los necesarios para aprobar por mayoría simple. Esto debido a que perdió los respaldos de los senadores del PPD.

La polémica surgió luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, introdujo una indicación ajena al acuerdo con la senadora Loreta Carvajal y Ricardo Celis.

Ambos anunciaron su respaldo a la invariabilidad tributaria. Pero Quiroz introdujo una rebaja del impuesto corporativo del 23,5% al 22% para las empresas extranjeras que se acojan al mecanismo.

Aunque el ministro retiró la indicación los senadores mantuvieron su rechazo.

Se espera que de ser aprobado el proyecto, la oposición haga reserva de constitucionalidad por la invariabilidad tributaria. Esto ya que compromete a varios gobiernos a futuro, y por otras disposiciones relacionadas con normas medioambientales.

De ser aprobada, la Megarreforma volverá a tercer trámite y final a la Cámara de Diputados, donde nuevamente dependerá de los votos del Partido de la Gente (PDG).

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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