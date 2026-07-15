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Región de La Araucanía se suma a suspensión de clases: joven fue impactado por árbol en Lota

Este miércoles 15 de julio se suspendieron las clases en las regiones del Biobío y Ñuble, debido a las fuertes precipitaciones previstas para la jornada.

Eduardo Córdova
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Región de La Araucanía se suma a suspensión de clases: joven fue impactado por árbol en Lota

El Gobierno actualizó el listado de regiones con suspensión de clases para este miércoles 15 y viernes 17 de julio, debido al sistema frontal que afectará a gran parte del país durante esta semana.

En La Araucanía, la Municipalidad de Temuco informó la suspensión de clases para este miércoles en diez establecimientos educacionales ubicados principalmente en sectores rurales, debido al deterioro de los caminos producto de las intensas lluvias.

La medida contempla todos los niveles del sistema escolar, incluyendo educación parvularia, básica y media. Además, se aplicará en establecimientos públicos, de Servicios Locales de Educación Pública, particulares subvencionados, particulares pagados y de administración delegada.

Las regiones con suspensión de clases

Este miércoles 15 de julio se suspendieron las clases en las regiones del Biobío y Ñuble, debido a las fuertes precipitaciones previstas para la jornada.

La decisión se conoce en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectan al Biobío. En Lota, un adolescente de 14 años permanece estable tras ser impactado por un árbol que cayó sobre su cabeza en la bajada Los Tilos.

El menor fue trasladado hasta el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, donde se le realizan exámenes para evaluar su evolución médica. Según información obtenida por Radio Biobío, pese a la gravedad del impacto, no mantendría lesiones de consideración.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en cinco regiones, desde Coquimbo hasta Maule.

La decisión se da en medio de la Emergencia Preventiva declarada por el Gobierno entre el 13 y el 21 de julio en diez regiones del país, desde Atacama hasta Los Ríos.

Suspensión miércoles 15 de julio

Región de la Araucanía: Diez establecimientos.

R. del Biobío: toda la región.

Región de Ñuble: toda la región.

Suspensión viernes 17 de julio

Región de Coquimbo: toda la región.

Región de Valparaíso: toda la región.

R. Metropolitana: toda la región.

Región de O’Higgins: toda la región.

Región del Maule: toda la región.

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Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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