Argentina e Inglaterra definen al segundo finalista del Mundial 2026: Posibles formaciones, horario y dónde ver

España conocerá este miércoles a su rival en la final del Mundial 2026. Y es que Argentina e Inglaterra se medirán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por la segunda semifinal de la cita planetaria.

El ganador de este encuentro accederá al duelo por el título, donde ya se encuentra el combinado hispano. La “Furia Roja” venció 2-0 este martes a Francia, equipo que, por su parte, disputará el partido por el tercer lugar.

Ambos elencos darán vida a un nuevo episodio de su histórica rivalidad, enfrentándose por sexta vez en una Copa del Mundo.

La Albiceleste, vigente campeón del torneo, llega a este encuentro habiendo ganado sus seis partidos y mantiene la ilusión de alcanzar el bicampeonato.

Eso sí, desde dieciseisavos en adelante ha sufrido para sacar adelante sus cotejos ante Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1).

Para este compromiso, la posible formación del DT Lionel Scaloni sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

En tanto, los “Tres Leones” registran cinco victorias y un empate. En cuartos de final derrotaron 2-1 a Noruega en el tiempo extra. Antes, vencieron a RD Congo (2-1) en dieciseisavos y a México (3-2) en octavos.

El elenco inglés buscará clasificar por segunda vez en su historia a la final de un Mundial. La única vez que lo hicieron fue en 1966, en el torneo que organizaron y donde obtuvieron su único título.

La oncena del técnico Thomas Tuchel sería con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Horario y dónde ver Argentina vs. Inglaterra

El partido se disputará a partir de las 15:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

Además, el duelo contará con la transmisión de Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.