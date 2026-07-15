Detienen a dos sujetos por protagonizar pelea con arma blanca dentro del tribunal de Viña del Mar

Carabineros detuvo a dos personas tras un altercado registrado este martes en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, Región de Valparaíso. El hecho fue informado por el Poder Judicial mediante un comunicado.

“Durante la mañana de este martes 14 de julio, en el sector de las escaleras de evacuación de emergencias del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se produjo un altercado entre dos usuarios que terminó con uno de ellos con lesiones leves provocadas por otro que portaba un elemento cortopunzante”, recogió Emol.

El Poder Judicial señaló que personal de guardia y de Gendarmería acudió al lugar para restablecer el orden. Junto con el administrador del tribunal, quien informó lo ocurrido a Carabineros.

“Luego de ello, el afectado -que se encontraba en compañía de su madre- compareció a audiencia en sala RPA (Responsabilidad Penal Adolescente) a la que estaba citado. El tribunal adoptará medidas de seguridad adicionales a las ya existentes”.

Desde la Subcomisaría Forestal de Carabineros indicaron que concurrieron al recinto por desórdenes. Una vez en el lugar, confirmaron que Gendarmería mantenía retenidos a dos sujetos que habían protagonizado gritos e intentos de agresión.

Los individuos también habrían intentado escapar del tribunal. Según la institución policial, uno de ellos ocultaba un destornillador en su calzado, elemento que fue incautado.

Además, el sujeto habría amenazado de muerte a un funcionario de Gendarmería. Ambas personas pasarán a control de detención este miércoles.

Asociación de Fiscales

La Asociación Nacional de Fiscales de Chile condenó el hecho y manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad en los tribunales. A través de un comunicado, expresó su más enérgica condena. “Frente al grave hecho de violencia ocurrido durante esta jornada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. Donde dos personas resultaron apuñaladas al interior de una sala de audiencias, mientras se desarrollaba una audiencia judicial en presencia del fiscal del caso, funcionarios y demás intervinientes”.

“Respaldamos al fiscal y a todos quienes debieron enfrentar una situación de extrema violencia en el ejercicio de sus funciones. Este grave episodio vuelve a poner de manifiesto una preocupación que nuestra Asociación ha planteado en reiteradas oportunidades. La necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en los tribunales de justicia y en todos los espacios donde fiscales y fiscalas desarrollan diariamente su labor”.

La organización sostuvo que lo ocurrido obliga a revisar con urgencia los protocolos de control de acceso, la detección de elementos prohibidos. Esto, más las medidas de reacción ante emergencias en los tribunales.

“Resulta especialmente preocupante que un arma blanca haya podido ingresar a una sala de audiencias, exponiendo a fiscales, jueces, funcionarios, defensores, intervinientes y público asistente a un riesgo evidente”.

Finalmente, la Asociación recordó el Convenio de Seguridad suscrito entre las instituciones del sistema de justicia. Según planteó, su objetivo es reforzar las condiciones de seguridad para quienes trabajan en tribunales y dependencias judiciales.

“Estimamos indispensable que dicho convenio sea implementado y cumplido de manera efectiva, adoptando las medidas comprometidas y evaluando permanentemente su aplicación práctica, de modo que hechos como el ocurrido hoy no vuelvan a repetirse”.