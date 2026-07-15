Presidenta del PS critica apuro del Gobierno por Megarreforma al inicio de sistema frontal

Tras una reunión de la oposición en el Congreso en Valparaíso, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, criticó al Gobierno por apurar la votación de la Megarreforma para este miércoles, al inicio de la emergencia climática.



“El Gobierno debería haberse preocupado frente al mal tiempo, concentrar sus esfuerzos allí y no en apurar una votación que de todas maneras, como todos saben, tienen los votos y la van a ganar. Por lo tanto, apurar esto no tenía ningún sentido”, dijo.



También confirmó que “hemos estado conversando las distintas posiciones para enfrentar esto en el Tribunal Constitucional. En temas de invariabilidad, en temas medioambientales, ya hay una primera decisión que se ratifica, hay una estrategia en común”.



El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, ratificó que “se va a presentar en las próximas semanas un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos medioambientales y también tributarios de esta Megarreforma del gobierno”.



El jefe de la bancada de diputados de la DC, Jorge Díaz, señaló que “hay materias comunes donde se va a enfrentar de manera unida esto de avanzar en las presentaciones al Tribunal Constitucional”.



La misma postura sostuvo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien resaltó que los partidos adoptaron pronunciamientos comunes sobre la Megarreforma, incluso en momentos de tensión.