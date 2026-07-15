EEUU completa nueva ofensiva: Irán afirma que Ormuz “permanecerá cerrado”

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este martes el término de una nueva ofensiva militar contra Irán, tras atacar decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras del país.

La operación se extendió por unas siete horas y finalizó a las 22:00 horas del este de Estados Unidos. En los ataques participaron aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses.

Las fuerzas de EEUU utilizaron municiones de precisión contra instalaciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes. Según Centcom, la ofensiva debilitó aún más la capacidad militar de Irán para amenazar el tráfico marítimo comercial y a las tripulaciones civiles que navegan por Ormuz.

El mando militar sostuvo que la operación coincidió con la reanudación del bloqueo naval estadounidense a embarcaciones con destino u origen en puertos iraníes. Además, aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen “vigilantes, letales y preparadas” para ejecutar nuevas operaciones si así lo ordena el presidente Donald Trump.

Hasta que cesen los ataques

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) afirmó este miércoles que el estrecho de Ormuz “permanecerá cerrado” hasta que finalicen los ataques de Estados Unidos. La declaración se produjo luego de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20% del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, “permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos”, señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria también advirtió sobre las consecuencias económicas del cierre de la ruta marítima. “El enemigo debe saber que ahora que sus bandidos han cerrado la ruta de exportación de petróleo y gas al mundo desde el Océano Índico, pone en peligro los intereses de los rivales económicos de Estados Unidos (…). Las exportaciones de petróleo y gas de la región son para todos o para nadie”, añade otro texto de la IRGC.

La respuesta de Teherán se conoció después de que Centcom informara en X sobre una nueva ronda de ataques contra decenas de objetivos militares próximos al estrecho y en zonas costeras iraníes.

Quinta Flota

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguraron además haber atacado instalaciones utilizadas por la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin. La afirmación se produjo tras los nuevos ataques de Washington contra la república islámica.

“El Centro de Gestión de Inteligencia, el Centro de Mando y Control, los principales almacenes de piezas y equipo militar, y las instalaciones de almacenamiento de combustible de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin quedaron destruidos”, aseguró el ejército ideológico iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal Irib.