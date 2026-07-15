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“El favorito de Messi”: Las críticas de la prensa inglesa por la designación del árbitro para el duelo con Argentina 

Algunos medios británicos cuestionaron la designación del estadounidense Ismail Elfath para el partido de semifinales entre Inglaterra y la “Albiceleste”, apuntando a un historial vinculado a Lionel Messi.

Leonardo Medina
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“El favorito de Messi”: Las críticas de la prensa inglesa por la designación del árbitro para el duelo con Argentina 

En la previa al partido de este miércoles (15:00 horas) entre Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, la prensa británica estalló por una particular situación. 

Algunos medios ingleses cuestionaron la designación del árbitro estadounidense, Ismail Elfath, como juez central del encuentro. 

Las críticas apuntaron a un supuesto historial de Elfath vinculado a Lionel Messi. Incluso, aseguraron que el colegiado es el “árbitro favorito” del ídolo trasandino. 

El diario Daily Mail publicó un artículo titulado “el árbitro favorito de Lionel Messi”.

“Los temores de favoritismo hacia Argentina en el Mundial se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el árbitro favorito de Lionel Messi dirigirá la esperadísima semifinal”, añadió. 

Asimismo, indicó que “Elfath fue el cuarto árbitro en Qatar cuando Argentina venció a Francia para ganar la Copa del Mundo de 2022”. 

“Sus encuentros con Messi han aumentado desde que el delantero fichó por el Inter Miami de la MLS en julio de 2023”, mencionó. 

A su vez, agregó: “Un mes después de fichar por el Inter Miami, Messi ayudó a su nuevo equipo a ganar la final de la Copa de la Liga contra el Nashville SC, un encuentro que fue arbitrado por Elfath”. 

“Messi ha sido arbitrado cuatro veces por Elfath, ganando en todas ellas. Además de la mencionada final, ha marcado cuatro goles en los otros tres partidos de la MLS”, sostuvo el citado medio. 

En tanto, el sitio Talksport también abordó la designación, y señaló “Argentina recibe un buen augurio de la FIFA antes de la semifinal contra Inglaterra”. 

“La estrella del Inter Miami ostenta un récord de victorias del 100 por ciento con Elfath como árbitro”, precisó. 

Consignar que el ganador del partido entre Inglaterra y Argentina enfrentará a España en la final del Mundial. El duelo por el título está programado para este domingo 19 de julio, a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. 

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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