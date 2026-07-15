Karen Rojo llegó este miércoles a Chile tras ser extraditada desde los Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, llegó pasadas las 7:00 horas de este miércoles al Aeropuerto Arturo Merino Benítez tras completarse su proceso de extradición desde los Países Bajos, donde se encontraba detenida desde 2022.

Rojo arribó a bordo de un vuelo comercial con escala en Madrid. La exalcaldesa estaba escoltada por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) pertenecientes a Interpol. Estos fueron especialmente designados para resguardar su seguridad durante el proceso de extradición de Países Bajos.

Según consignó 24Horas, su regreso se produce cuatro años después de abandonar el país para evitar el cumplimiento de la condena en su contra por fraude al Fisco.

En el aeropuerto la esperaba el fiscal Cristián Aguilar

En la terminal aérea la esperaba el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, quien encabezó la investigación que derivó en su condena.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, una vez concretado su arribo, la exjefa comunal deberá comparecer a una audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía.

Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a los tribunales de Antofagasta, donde se dictó la sentencia y desde donde fue solicitada su extradición.

Se solicitará que el tiempo que estuvo detenida sea abonado

Uno de los principales puntos que deberá resolver la justicia será si el período que Karen Rojo permaneció privada de libertad en Europa será abonado al cumplimiento de su condena en Chile. Su abogada, Loreto Flores, adelantó que solicitarán formalmente el descuento de ese tiempo, consignó el medio citado.

“Respecto a si se van a solicitar los abonos de pena, es indudable que sí. Al momento de su detención en Países Bajos ella ya había cumplido 1.464 días privada de libertad. Equivalente a cerca del 80% de la condena“, afirmó la defensora.

Asimismo, sostuvo que la defensa solicitará “todos aquellos beneficios que la legislación contempla”.

Karen Rojo fue condenada por el delito de fraude al Fisco por un perjuicio cercano a los $23 millones. La investigación estableció que, mientras ejercía como alcaldesa de Antofagasta, recibió asesorías políticas financiadas con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

La exautoridad abandonó Chile en marzo de 2022, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia en su contra. Meses después fue ubicada y detenida en Países Bajos, permaneciendo desde julio de ese año recluida en la cárcel de Utrecht.

El pasado 9 de julio, la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la recepción de un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se informó que las autoridades de Países Bajos pusieron a disposición de Chile a Karen Rojo. Esto para concretar su extradición y cumplir la condena pendiente en el país.