“Ya les dije…”: La reacción de Vidal tras el triunfo de España y su pronóstico para la final del Mundial

España se convirtió este martes en el primer finalista del Mundial 2026, tras vencer con solidez por 2-0 a Francia. Uno que siguió atento el duelo fue Arturo Vidal, quien hace semanas había calificado al combinado hispano como su candidato al título de la cita planetaria.

Por eso, tras el cotejo, el bicampeón de América con La Roja lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram: “Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo”.

“Avisé antes que España será campeón del mundo y que iba a pasar a Francia”, añadió el volante de Colo Colo.

Por último, el oriundo de San Joaquín, entre risas, mandó una frase a sus seguidores: “El que más sabe de fútbol soy yo”.

Consignar que hace algunos días, Vidal realizó un pronóstico de las semifinales y la final del Mundial. Además de vaticinar el triunfo de España ante Francia, aseguró que Inglaterra vencerá a Argentina en el partido de este miércoles.

En cuanto al campeón, indicó que el combinado hispano derrotará a los ingleses en la gran final.