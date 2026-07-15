Home Nacional "kast condena ataque a carabineros en valdivia: “los responsables ..."

Kast condena ataque a carabineros en Valdivia: “Los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia”

Según consignó Emol, los efectivos participaban en el operativo con el que se buscaba capturar al presunto autor material del asesinato del cabo Naín. En su resistencia, el sujeto abrió fuego contra los funcionarios, hiriendo a uno de ellos en el rostro. Ambos se encuentran en el Hospital Base de Valdivia recibiendo atención médica.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast condena ataque a carabineros en Valdivia: “Los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia”

El Presidente José Antonio Kast condenó el ataque a dos efectivos de carabineros durante un procedimiento en Valdivia.

La operación estaba relacionada al homicidio del cabo segundo, Eugenio Naín.

Según consignó Emol, los efectivos participaban en el operativo con el que se buscaba capturar al presunto autor material del asesinato del cabo Naín, caso que inspiró la Ley Naín Retamal.

En su resistencia, el sujeto abrió fuego contra los funcionarios, hiriendo a uno de ellos en el rostro. Ambos se encuentran en el Hospital Base de Valdivia recibiendo atención médica.

La policía logró detener a Carlos Esteban Cancino, alias “El Rana”.

El Presidente Kast, en su cuenta de X, expresó que “el violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia”.

Añadió que “el ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros”.

Según el medio citado, el titular de Seguridad, Martín Arrau, está retornando a Santiago desde la Región de Antofagasta, Interrumpiendo la gira en el norte que había comenzado este martes en Calama y que iba extender hasta mañana, para visitar Colchane.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Frente de mal tiempo paraliza operaciones portuarias e...

Según la ordenanza, todos los sitios del Puerto de Valparaíso permanecerán inoperativos desde las 23:59 horas de este miércoles 15 de julio. La medida seguirá vigente mientras persista la condición meteorológica. De acuerdo con el pronóstico, el fenómeno se extendería hasta el domingo 19 de julio.

Leer mas
Nacional
Parisi anticipa comisión mixta para puntos clave de la...

El excandidato presidencial dijo que “yo veo puntos que van a pasar sí o sí a la comisión mixta. Creo que el último que se incluyó, anatocismo, eso va a pasar a comisión mixta. Fue el último punto que se incorporó en la Cámara de Diputados”.

Leer mas
Nacional
Sistema frontal: Colmevet pide proteger a los animales...

Instaron a anticiparse y tomar medidas con los animales de producción y de compañía, protegiéndolos de las zonas de riesgo y evacuarlos de ser necesario.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/