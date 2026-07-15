Kast condena ataque a carabineros en Valdivia: “Los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia”

El Presidente José Antonio Kast condenó el ataque a dos efectivos de carabineros durante un procedimiento en Valdivia.

La operación estaba relacionada al homicidio del cabo segundo, Eugenio Naín.



Según consignó Emol, los efectivos participaban en el operativo con el que se buscaba capturar al presunto autor material del asesinato del cabo Naín, caso que inspiró la Ley Naín Retamal.

En su resistencia, el sujeto abrió fuego contra los funcionarios, hiriendo a uno de ellos en el rostro. Ambos se encuentran en el Hospital Base de Valdivia recibiendo atención médica.

La policía logró detener a Carlos Esteban Cancino, alias “El Rana”.

El Presidente Kast, en su cuenta de X, expresó que “el violento ataque a Carabineros en Valdivia es absolutamente inaceptable y los responsables van a responder con toda la fuerza de la justicia”.



Añadió que “el ministro de Seguridad va camino a Valdivia para coordinar las acciones con Carabineros”.



Según el medio citado, el titular de Seguridad, Martín Arrau, está retornando a Santiago desde la Región de Antofagasta, Interrumpiendo la gira en el norte que había comenzado este martes en Calama y que iba extender hasta mañana, para visitar Colchane.