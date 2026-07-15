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Vicepresidenta de Argentina y la semifinal con Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Mediante sus redes sociales, Victoria Villarruel alentó a la “Albiceleste” previo al partido con el elenco inglés y aludió a la Guerra de las Malvinas. “Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.

Leonardo Medina
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Vicepresidenta de Argentina y la semifinal con Inglaterra: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, publicó un comentado mensaje en sus redes sociales, para alentar a su país previo al duelo de este miércoles ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026. 

Mediante su cuenta de X, Villarruel compartió un post en el que, además de apoyar a la “Albiceleste”, aludió directamente a la Guerra de las Malvinas.

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, comenzó escribiendo. 

La también presidenta del Senado argentino añadió: “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”.

“Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”, sentenció. 

Consignar que Villarruel es hija de Eduardo Marcelo Villarruel, un militar que participó en la Guerra de Malvinas en misiones de inteligencia y combates. Además, fue prisionero de las fuerzas británicas y la vicepresidenta suele reivindicar su figura.

Cabe destacar que Argentina e Inglaterra jugarán a partir de las 15:00 horas de este miércoles en Atlanta. Quien resulte ganador enfrentará en la gran final a España, equipo que venció 2-0 a Francia este martes.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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